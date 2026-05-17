Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США два истребителя врезались друг в друга и взорвались в воздухе 2 1074

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV

На авиашоу на авиабазе Маунтин-Хоум в штате Айдахо (США) два истребителя ВМС столкнулись в воздухе и врезались в землю. Момент попал на камеру, а очевидцы сообщили, что из загоревшихся самолётов катапультировались 4 члена экипажа.

Авария произошла, когда двух палубных самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler ВМС США, выполнявшие показательные полеты в рамках "Gunfighter Skies Air Show", столкнулись в воздухе.

На кадрах запечатлены моменты, как два истребителя после столкновения в воздухе за считанные секунды загорелись и, разваливаясь на части, стремительно упали на землю.

Сразу после столкновения, произошедшего на второй день авиашоу, авиабаза Маунтин-Хоум, где произошел инцидент, была полностью закрыта военными властями.

Очевидцы в районе происшествия отметили, что сразу после столкновения самолетов в небе раскрылись 4 парашюта, предположив, что экипаж самолетов мог катапультироваться до взрыва и падения.

Однако официальных заявлений от военных властей о наличии погибших или раненых в результате катастрофы пока не поступало. Сообщается, что военные власти начали масштабное расследование инцидента.

×
Читайте нас также:
#катастрофа #авиация #безопасность
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
5
0
1
0
3
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Осторожно мошенники!
Изображение к статье: Убийство
Изображение к статье: Крапива

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно
Изображение к статье: Схема кабелей в Ормузском проливе
В мире
Изображение к статье: Здание правительства Латвии
Политика
Изображение к статье: космическое пространство
В мире
Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео