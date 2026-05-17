На авиашоу на авиабазе Маунтин-Хоум в штате Айдахо (США) два истребителя ВМС столкнулись в воздухе и врезались в землю. Момент попал на камеру, а очевидцы сообщили, что из загоревшихся самолётов катапультировались 4 члена экипажа.

Авария произошла, когда двух палубных самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler ВМС США, выполнявшие показательные полеты в рамках "Gunfighter Skies Air Show", столкнулись в воздухе.

На кадрах запечатлены моменты, как два истребителя после столкновения в воздухе за считанные секунды загорелись и, разваливаясь на части, стремительно упали на землю.

Сразу после столкновения, произошедшего на второй день авиашоу, авиабаза Маунтин-Хоум, где произошел инцидент, была полностью закрыта военными властями.

Очевидцы в районе происшествия отметили, что сразу после столкновения самолетов в небе раскрылись 4 парашюта, предположив, что экипаж самолетов мог катапультироваться до взрыва и падения.

Однако официальных заявлений от военных властей о наличии погибших или раненых в результате катастрофы пока не поступало. Сообщается, что военные власти начали масштабное расследование инцидента.