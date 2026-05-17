Тигр сбежал от немецкой дрессировщицы: хищника пришлось застрелить 0 259

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Тигр ранил человека, после чего был ликвидирован полицией.

Foto: ZDF.

В Германии произошел опасный инцидент с участием циркового тигра. Хищник, сбежавший с территории возле Лейпцига, ранил человека, после чего был ликвидирован полицией.

В районе Лейпцига сбежал тигр. Животное ранило человека, после чего было застрелено немецкой полицией, сообщает NOS.

Тигр принадлежал известной бывшей дрессировщице Кармен Цандер, которую называют «королевой тигров». Сама женщина не пострадала, однако травмы получил ее помощник. Его доставили в больницу.

Хищника содержали на территории промышленной зоны. Как именно тигру удалось выбраться из вольера, пока неизвестно. Вооруженные полицейские застрелили животное в соседнем саду. Пожарные оцепили территорию.

Кармен Цандер ранее выступала со своими тиграми на различных шоу. В частности, в 2018 году она участвовала в Международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Позже дрессировщица поселилась вместе с тиграми неподалеку от Лейпцига.

Немецкое издание Focus называет Цандер противоречивой фигурой. По данным СМИ, она организовала новое шоу с тиграми в городе Шкойдиц рядом с Лейпцигом без необходимого разрешения.

Происшествие под Лейпцигом вновь вызвало в Германии дискуссию о содержании диких животных в частных шоу и цирковых проектах. Эксперты отмечают, что подобные инциденты поднимают вопросы не только безопасности людей, но и условий содержания самих животных.

#полиция #животные #цирк #безопасность #новости #дрессировка #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
