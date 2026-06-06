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В Риге обрушился балкон на шестом этаже жилого дома 2 845

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стайцелес, 11
ФОТО: Google Maps

В одном из многоквартирных домов на улице Стайцелес в Риге обрушился балкон квартиры на шестом этаже. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В Риге ночью произошло обрушение балкона в жилом многоквартирном доме на улице Стайцелес, 11. Инцидент произошёл в квартире, расположенной на шестом этаже здания.

После получения сообщения о происшествии на место прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. Спасатели обследовали территорию вокруг дома и приняли меры безопасности, огородив опасную зону.

По информации ГПСС, в результате обрушения никто не пострадал.

Хотя происшествие обошлось без жертв и травм, подобные случаи всегда вызывают особое внимание, поскольку речь идёт о конструкциях, расположенных на значительной высоте и представляющих потенциальную опасность для жителей и прохожих.

Что важно знать: пока не сообщается, что именно стало причиной обрушения. Техническое состояние балкона и возможные причины происшествия предстоит оценить специалистам.

Руководитель отдела внешних коммуникаций Рижской думы Угис Видаускис сообщил агентству ЛЕТА, что строительный инспектор Департамента городского развития самоуправления уже обследовал место происшествия. По итогам осмотра было запрещено использовать балконы в соответствующей секции дома. Кроме того, для оценки их состояния необходимо привлечь сертифицированного строительного специалиста, который проведёт техническое обследование балконов.

Видаускис также отметил, что на месте происшествия работает предприятие «Rīgas namu pārvaldnieks», которое выполнило ограждение опасной территории.

По результатам дальнейшего обследования будет принято решение о необходимых мерах безопасности и возможных ремонтных работах.

Инцидент вновь привлёк внимание к состоянию отдельных элементов жилого фонда, особенно в многоквартирных домах, где балконы и фасадные конструкции подвергаются воздействию погодных условий на протяжении десятилетий.

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#жилье #дом #Латвия #безопасность #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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