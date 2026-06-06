На завод «Patria Latvia» в Валмиере прибыла первая боевая машина пехоты Hunter, предназначенная для Национальных вооружённых сил Латвии. Теперь на предприятии начнётся финальная комплектация техники, а первые готовые машины планируют представить уже этой осенью.

Латвия сделала очередной шаг в реализации одного из крупнейших оборонных проектов последних лет. На завод «Patria Latvia» в Валмиере доставлена первая боевая машина пехоты Hunter, после чего начнётся её окончательная комплектация для нужд Национальных вооружённых сил.

Поставка состоялась спустя год после подписания контракта между Министерством обороны Латвии и испанским производителем GDELS-Santa Bárbara Sistemas.

Министр обороны Райвис Мелнис заявил, что новые машины значительно усилят возможности латвийской армии и повысят готовность страны к различным угрозам. По его словам, проект важен не только для обороны, но и для развития национальной промышленности.

Одним из ключевых элементов программы стало участие латвийских предприятий. Финальная сборка и комплектация машин будет происходить именно в Валмиере, а доля местной промышленности в проекте должна составить не менее 30%.

Что важно знать: речь идёт не о единичной поставке. В общей сложности Латвия закупает 84 боевые машины пехоты Hunter, которые поступят на вооружение механизированной пехотной бригады Национальных вооружённых сил.

Представители компании Patria Latvia подчёркивают, что проект позволит местным предприятиям получить новые компетенции и опыт работы в сфере военной промышленности. Это также создаёт основу для дальнейшего развития оборонного производства в стране.

По словам председателя правления предприятия Угиса Романова, жители Латвии смогут увидеть новые машины уже в ноябре этого года во время военного парада. Вместе с БМП Hunter в нём примут участие и бронетранспортёры Patria 6x6, собираемые в Валмиере.

Боевая машина пехоты Hunter была адаптирована под требования латвийской армии и современные задачи механизированных подразделений. Она предназначена для перевозки военнослужащих, огневой поддержки и совместной работы с техникой союзников по НАТО.

Название Hunter («Охотник») было выбрано самими военнослужащими механизированной пехотной бригады, которым предстоит использовать эти машины.

Общий объём закупки оценивается примерно в 760 миллионов евро. Первый контракт на 42 машины был заключён в начале прошлого года, а позже Латвия заказала ещё 42 единицы техники.

Проект считается одним из крупнейших оборонных заказов в истории страны и одновременно одним из самых масштабных примеров участия латвийской промышленности в производстве современной военной техники.