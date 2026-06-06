В субботу жители Риги и других городов Латвии смогут наблюдать полёт шведских истребителей JAS 39 Gripen. Самолёты пройдут над несколькими военными объектами и в завершение появятся над центром столицы.

В честь Национального дня Швеции над территорией Латвии состоится демонстрационный полёт шведских истребителей JAS 39 Gripen. В воздушной акции примут участие два самолёта Военно-воздушных сил Швеции.

Самым заметным моментом для жителей столицы станет пролёт над центром Риги. По информации Министерства обороны, около 13:45 истребители можно будет увидеть над Рижским замком и Памятником Свободы.

Маршрут полёта охватит несколько городов и военных объектов. Сначала самолёты появятся над Валмиерой, затем пролетят над авиабазой в Лиелварде, которая играет важную роль в обеспечении деятельности союзной авиации в Балтийском регионе.

После этого истребители направятся к военной базе в Адажи и расположенному рядом лагерю «Валдемарс». Там в этот день запланирована церемония награждения военнослужащих шведского контингента и завершение очередной ротации.

Для обычных жителей это редкая возможность увидеть современные боевые самолёты в небе над Латвией без посещения авиашоу или военных учений. Особенно хорошо пролёт будет заметен в центре Риги.

В Министерстве обороны подчёркивают, что акция символизирует сотрудничество союзников по НАТО и демонстрирует способность партнёров проводить совместные воздушные операции в регионе.

Что важно знать: заявленное время может измениться. Военные предупреждают, что маршрут и график полёта могут корректироваться в зависимости от погодных условий или оперативной обстановки.

Полёт также связан с растущим присутствием Швеции в регионе после её вступления в НАТО. С января 2025 года шведские военнослужащие несут службу в составе многонациональной бригады альянса в Латвии. Это первое размещение шведского военного контингента за пределами страны после вступления Швеции в НАТО в марте 2024 года.

Демонстрационный пролёт станет одним из самых заметных публичных мероприятий, связанных с присутствием шведских вооружённых сил в Латвии.