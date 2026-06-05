Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

О чем говорят на переменах: чиновница рассказала как научить русских детей латышскому языку 1 550

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латышский язык

Для того чтобы улучшить знание латышского языка у детей, в школах необходимо создавать латышскоязычную среду и активно работать с родителями. Об этом заявила руководитель отдела общеобразовательных школ Управления образования Риги Анита Петеркопа.

По мнению Петеркопы, во многих школах создание латышской языковой среды ограничивается празднованием латышских праздников и размещением надписей на латышском языке.

Однако этого недостаточно, заявила чиновница. Недостаточно и того, что на уроках учителя разговаривают с детьми по-латышски, если на переменах дети между собой общаются на русском языке.

Она подчеркнула, что детей необходимо поощрять использовать латышский язык и во время перемен, поскольку это позволит улучшить их языковые навыки.

Петеркопа рассказала, что в отдельных школах уже реализуются различные мотивирующие мероприятия. Например, вводятся специальные дни, когда вся коммуникация в школе на протяжении дня происходит исключительно на латышском языке.

Ещё одним важным фактором для изучение латышского языка детьми, чиновница назвала работу с родителями. «Именно позиция родителей иногда становится решающим фактором для внедрения единой школы в Риге», — отметила она.

Она считает, что различия между бывшими школами национальных меньшинств и школами с латышским языком обучения исчезнут, когда ученики, которые три года назад начали обучение в первых классах на латышском языке, окончат девятый класс.

×
Читайте нас также:
#образование #школы #родители #латышский язык
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
5
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лужи в парке
Изображение к статье: женщина у банкомата
Изображение к статье: Женщины у компьютера
Изображение к статье: Товар из интернет магазина Тему

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: дождь
Наша Латвия
Изображение к статье: Подольская и Пресняков.
Lifenews
Изображение к статье: Скелет тираннозавра
Культура &
Изображение к статье: Правительству Вучича придется выбирать между дружбой с РФ и денюжкой из ЕС. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Есть еще порох в пороховницах. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Школьники нашли под своей школой в Риме 1800-летнюю римскую виллу
Lifenews
Изображение к статье: дождь
Наша Латвия
Изображение к статье: Подольская и Пресняков.
Lifenews
Изображение к статье: Скелет тираннозавра
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео