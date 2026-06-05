Для того чтобы улучшить знание латышского языка у детей, в школах необходимо создавать латышскоязычную среду и активно работать с родителями. Об этом заявила руководитель отдела общеобразовательных школ Управления образования Риги Анита Петеркопа.

По мнению Петеркопы, во многих школах создание латышской языковой среды ограничивается празднованием латышских праздников и размещением надписей на латышском языке.

Однако этого недостаточно, заявила чиновница. Недостаточно и того, что на уроках учителя разговаривают с детьми по-латышски, если на переменах дети между собой общаются на русском языке.

Она подчеркнула, что детей необходимо поощрять использовать латышский язык и во время перемен, поскольку это позволит улучшить их языковые навыки.

Петеркопа рассказала, что в отдельных школах уже реализуются различные мотивирующие мероприятия. Например, вводятся специальные дни, когда вся коммуникация в школе на протяжении дня происходит исключительно на латышском языке.

Ещё одним важным фактором для изучение латышского языка детьми, чиновница назвала работу с родителями. «Именно позиция родителей иногда становится решающим фактором для внедрения единой школы в Риге», — отметила она.

Она считает, что различия между бывшими школами национальных меньшинств и школами с латышским языком обучения исчезнут, когда ученики, которые три года назад начали обучение в первых классах на латышском языке, окончат девятый класс.