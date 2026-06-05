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Плейбой Бикович предстал в амплуа любящего папы 0 114

Lifenews
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Благодаря своему типажу балканский мачо сделал карьеру на Руси.

Артист сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной.

38-летний актер Милош Бикович опубликовал в своем блоге фотографии с 28-летней супругой Иваной Малич и их общим сыном Василием. Снимки были сделаны во время семейного путешествия в Шанхай.

На одном из кадров артист запечатлен с маленьким сыном. Знаменитость держит ребенка на руках. «Как вырос малыш», «Прекрасные», «Вы такие сладкие!» — высказались поклонники звезды.

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Напомним, Милош Бикович и Ивана Малич, юрист из Черногории, вместе примерно с 2022 года. Пара впервые вышла в свет на премьере фильма «Вызов» в Москве.

В январе 2024 года влюбленные стали родителями. Перед рождением первенца пара тайно поженилась, о чем общественности рассказал Иван Охлобыстин.

В 2016 году встречался с российской моделью Сашей Лусс, а с 2016 по 2018 год — с актрисой Аглаей Тарасовой, с которой он вместе снимался в фильме «Лёд» (расстались в начале 2018 года; однако несколько лет спустя снялись, по выражению Биковича, «профессионально», в главных ролях в фильме «Холоп 2»).

С конца 2018 года встречался с сербской моделью Барбарой Таталович, отношения с которой длились полтора года — до конца 2019 года. Около года встречался с танцовщицей Ариной Волошиной (расстались в 2021 году).

В 2016 году встречался с российской моделью Сашей Лусс, а с 2016 по 2018 год — с актрисой Аглаей Тарасовой, с которой он вместе снимался в фильме «Лёд» (расстались в начале 2018 года; однако несколько лет спустя снялись, по выражению Биковича, «профессионально», в главных ролях в фильме «Холоп 2»).

С конца 2018 года встречался с сербской моделью Барбарой Таталович, отношения с которой длились полтора года — до конца 2019 года.

Около года встречался с танцовщицей Ариной Волошиной (расстались в 2021 году).

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#звезды #родители #семья #отношения #свадьба #знаменитости
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