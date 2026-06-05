В Лос-Анджелесе трагически погиб американский актер Джеймс Хэнди, известный по ролям в фильмах «К-9: Собачья работа», «Джуманджи», «Логан» и «Топ Ган: Мэверик». Ему был 81 год. По данным полиции, по подозрению в убийстве задержан 44-летний мужчина, связанный с семьей актера.

В Лос-Анджелесе погиб американский актер Джеймс Хэнди, на счету которого более 150 ролей в кино и на телевидении. О смерти артиста сообщает газета Los Angeles Times.

По информации издания, утром в среду в службу 911 поступил необычный звонок. Неизвестный заявил: «Я — сын человеческий. Я только что убил человека греха».

Прибывшие на место полицейские обнаружили Джеймса Хэнди во дворе одного из домов Лос-Анджелеса. Актер получил ножевое ранение в грудь и находился без сознания. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти мужчину.

Как сообщает полиция, вскоре после прибытия правоохранителей к ним подошел 44-летний Майкл Гледхилл и заявил, что именно его разыскивают. Мужчину задержали по подозрению в убийстве.

По данным следствия, Гледхилл проживал вместе со своей матерью, которая состояла в отношениях с Джеймсом Хэнди.

Джеймс Хэнди начал актерскую карьеру еще в 1970-х годах и за десятилетия работы снялся более чем в 150 проектах. Зрители могли видеть его в фильмах «К-9: Собачья работа», «Джуманджи», «Логан» и «Топ Ган: Мэверик».

Одной из последних заметных работ актера стала роль бармена в фильме «Топ Ган: Мэверик» (2022) с Томом Крузом и Дженнифер Коннелли. В супергеройской драме «Логан» (2017) он сыграл врача, обращавшегося за помощью к Росомахе.

Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться. Следствие устанавливает мотивы преступления и все детали трагедии.

Смерть Джеймса Хэнди стала шоком для его коллег и поклонников. Актер оставил заметный след в американском кино и телевидении, а расследование обстоятельств его гибели продолжается.