Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о значительном расширении ядерной программы страны. По его словам, за последние пять лет мощности КНДР по производству материалов оружейного качества выросли более чем в два раза. Одновременно он представил новый объект, связанный с развитием национального ядерного потенциала.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что мощности страны по производству ядерных материалов оружейного уровня за последние пять лет увеличились более чем вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

Согласно опубликованной информации, глава КНДР посетил недавно введенное в эксплуатацию предприятие по производству ядерных материалов. При этом северокорейские государственные СМИ не раскрыли точное местонахождение нового объекта.

Новый объект может находиться в Йонбёне

На распространенных фотографиях Ким Чен Ын осматривает производственные помещения, которые, по мнению экспертов, напоминают завод по обогащению урана.

Аналитики предполагают, что речь может идти о новом предприятии на территории ядерного комплекса в Йонбёне — главном центре северокорейской ядерной программы. Этот объект на протяжении многих лет находится под пристальным вниманием международного сообщества и неоднократно становился предметом переговоров по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова.

План дальнейшего укрепления ядерных сил

Во время визита Ким Чен Ын также представил специальный план действий, направленный на дальнейшее «качественное и количественное укрепление» ядерных сил страны.

Подробности программы в сообщении KCNA не приводятся. Не уточняются ни конкретные сроки реализации плана, ни его технические параметры. Однако сама формулировка свидетельствует о намерении Пхеньяна продолжить наращивание ядерного потенциала как в количественном, так и в технологическом отношении.

Ядерная программа остается приоритетом

Заявления северокорейского лидера прозвучали на фоне продолжающейся напряженности в отношениях КНДР с США, Южной Кореей и их союзниками. В последние годы Пхеньян активно развивает ракетные и ядерные технологии, несмотря на международные санкции и призывы отказаться от дальнейшего расширения своей ядерной программы.

По мнению наблюдателей, демонстрация нового предприятия и сообщения о росте производственных мощностей призваны подчеркнуть способность Северной Кореи продолжать развитие стратегических вооружений даже в условиях внешнего давления.

Вывод

Новые заявления Ким Чен Ына свидетельствуют о том, что КНДР не только не намерена сворачивать свою ядерную программу, но и продолжает ее расширять, пишет bb.lv. Если данные о двукратном росте производственных мощностей соответствуют действительности, это может усилить обеспокоенность международного сообщества и стать еще одним фактором напряженности в регионе Восточной Азии.