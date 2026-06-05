Этим летом посетители Рижского зоопарка смогут не только увидеть его обитателей, но и узнать множество интересных подробностей об их жизни во время специальных экскурсий с гидом. Гостям расскажут, почему жирафы обладают такой длинной шеей, как проводят время капибары, чем занимаются тигры в часы отдыха и какие животные пользуются особой любовью публики.

Экскурсионный формат позволяет открыть для себя зоопарк с новой стороны. Во время прогулки участники смогут понаблюдать за животными, задать вопросы гиду и услышать увлекательные истории, которые обычно остаются за кадром обычного посещения.

Гиды познакомят гостей с привычками, особенностями поведения и характерами обитателей зоопарка. Также посетители узнают, как некоторые животные становятся настоящими любимцами публики и чем они заслужили свою популярность.

Каждая экскурсия отличается от предыдущей. Маршруты формируются с учётом того, что происходит в зоопарке в данный момент. В центре внимания могут оказаться недавно появившиеся детёныши, новые жители или животные, чья жизнь особенно интересна в определённое время года. Благодаря этому даже постоянные посетители смогут каждый раз узнавать что-то новое.

Открытые экскурсии проходят по субботам и воскресеньям в 10:30 и 13:00. Все экскурсии проводятся на латышском языке.

Стоимость участия составляет 5 евро сверх цены входного билета в зоопарк. Приобрести билеты можно заранее: www.rigazoo.lv/atvertas-ekskursijas

Такие экскурсии предназначены для всех желающих, кто хотел бы познакомиться с зоопарком в сопровождении опытного гида, но не имеет собственной организованной группы. Присоединиться могут как отдельные посетители, так и семьи, пары или компании друзей.

В Рижском зоопарке отмечают, что за каждым вольером скрывается своя история, а экскурсии помогают увидеть привычные экспозиции по-новому и лучше понять удивительный мир животных.