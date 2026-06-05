Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижский зоопарк приглашает на летние экскурсии с гидом 1 73

Культура &
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зоопарк приглашает на летние экскурсии с гидом

Рижский зоопарк приглашает на летние экскурсии с гидом. Фото: rigazoo.lv

Этим летом посетители Рижского зоопарка смогут не только увидеть его обитателей, но и узнать множество интересных подробностей об их жизни во время специальных экскурсий с гидом. Гостям расскажут, почему жирафы обладают такой длинной шеей, как проводят время капибары, чем занимаются тигры в часы отдыха и какие животные пользуются особой любовью публики.

Экскурсионный формат позволяет открыть для себя зоопарк с новой стороны. Во время прогулки участники смогут понаблюдать за животными, задать вопросы гиду и услышать увлекательные истории, которые обычно остаются за кадром обычного посещения.

Гиды познакомят гостей с привычками, особенностями поведения и характерами обитателей зоопарка. Также посетители узнают, как некоторые животные становятся настоящими любимцами публики и чем они заслужили свою популярность.

Каждая экскурсия отличается от предыдущей. Маршруты формируются с учётом того, что происходит в зоопарке в данный момент. В центре внимания могут оказаться недавно появившиеся детёныши, новые жители или животные, чья жизнь особенно интересна в определённое время года. Благодаря этому даже постоянные посетители смогут каждый раз узнавать что-то новое.

Открытые экскурсии проходят по субботам и воскресеньям в 10:30 и 13:00. Все экскурсии проводятся на латышском языке.

Стоимость участия составляет 5 евро сверх цены входного билета в зоопарк. Приобрести билеты можно заранее: www.rigazoo.lv/atvertas-ekskursijas

Такие экскурсии предназначены для всех желающих, кто хотел бы познакомиться с зоопарком в сопровождении опытного гида, но не имеет собственной организованной группы. Присоединиться могут как отдельные посетители, так и семьи, пары или компании друзей.

В Рижском зоопарке отмечают, что за каждым вольером скрывается своя история, а экскурсии помогают увидеть привычные экспозиции по-новому и лучше понять удивительный мир животных.

×
Читайте нас также:
#образование #туризм #животные #зоопарк #природа #культура #семья #развлечения #лето
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Режиссер Мартин Скорсезе
Изображение к статье: В арт-центре Zuzeum проходит выставка MAMA «Мать-Природа»
Изображение к статье: В Лондоне открылась выставка картин Уинстона Черчилля
Изображение к статье: Кадр из фильма «Меня зовут Агнета»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хочу уйти из тенниса»: Арина Соболенко эмоционально отреагировала на поражение от россиянки Шнайдер
Спорт
Изображение к статье: перчатки на радиаторе отопления
Наша Латвия
Изображение к статье: Александр Морозов.
Люблю!
Изображение к статье: Дмитрий Песков
В мире
1
Изображение к статье: Атрибуты суда
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Дорогим россиянам придется использовать собственные заначки. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: «Хочу уйти из тенниса»: Арина Соболенко эмоционально отреагировала на поражение от россиянки Шнайдер
Спорт
Изображение к статье: перчатки на радиаторе отопления
Наша Латвия
Изображение к статье: Александр Морозов.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео