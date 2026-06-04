Вышел новый сингл Интарса Бусулиса "Pie vārtiem" — история о ценностях и выборе, которые формируют наш путь и поднимают вопрос "Что останется после нас?".

2 июня слушателям была представлена новая песня Интарса Бусулиса, которая своим летним настроением призывает не только наслаждаться музыкой, но и задуматься о том следе, который каждый человек оставляет в своей жизни.

В центре песни — вопрос о том, что остаётся после нас, — тема, которую каждый может интерпретировать по-своему, размышляя о проделанной работе, достижениях, вкладе в семью или общество. «Я думаю, это интересный вопрос, над которым стоит задуматься на раннем этапе. О том, какой след мы оставляем в жизни других, о детях, которых мы воспитываем и которые несут в себе частичку нас. О любви, о воспоминаниях. Но я хотел, чтобы содержательное послание, созданное поэтессой Кейт Элпо, звучало в лёгком и летнем настроении», — говорит Интарс Бусулис о песне.

Помимо Интарса Бусулиса в создании песни также принимали участие композитор Карлис Лацис, продюсер Рейнис Сеянс и музыканты Abonementa orķestris.

Новая песня, наряду с уже известными композициями, будет исполнена также в концертном зале «Дзинтари», где 13 июня состоится ежегодный концерт INTARS BUSULIS & Abonementa orķestris.