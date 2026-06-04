Президент Польши Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО название Героев УПА, пишет украинский портал korrespondent.net.

На днях президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. В указе президента сказано, что это сделано с целью восстановления исторических традиций национального войска и учитывая образцовое выполнение возложенных задач во время защиты территориальной целостности и независимости Украины. Недавно исполнилось 10 лет Силам специальных операций ВСУ. Такое решение Зеленского вызвало возмущение в Польше, без нового скандала не обошлось.

Реакция поляков

В четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром.

Польская сторона четко выразила протест против решения Зеленского и объяснила, что оно является болезненным для поляков. Послу также подчеркнули, что это вызывает гнев в Польше и сильно отталкивает многих поляков от Украины в этот сложный военный период.

Пресс-секретарь польского МИД Мацей Вевюр написал в соцсети X, что Польша "однозначно негативно" оценивает присвоение украинскому подразделению имени "Героев УПА".

"Это решение оскорбляет память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между нашими народами. Оно может быть использовано российской пропагандой, которая стремится разъединить нас и подорвать поддержку Украины, которая себя защищает. Мы поднимаем этот вопрос в разговорах с партнерами из Украины", – написал он.

Дело также прокомментировал глава МВД Польши Мартин Кервинский. "Это плохое решение господина президента", – заявил он.

Кервинский сказал, что не хотел бы, чтобы Польша и Украина шли таким путем.

"То, что президент Зеленский допустил ошибку, является фактом, здесь вообще нечего обсуждать. Он должен понимать историческую чувствительность поляков, особенно учитывая, что Польша является страной, которая больше всего помогает Украине. Однако мы должны постоянно помнить о том, что является самым важным. Самым важным является победа над российским империализмом", – подчеркнул министр.

Забрать орден

Польский президент Кароль Навроцкий будет добиваться лишения Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО наименование Героев УПА.

5 апреля 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда в рамках визита Зеленского в Варшаву наградил его орденом Белого Орла – высшей наградой страны. Теперь Кароль Навроцкий хочет лишить украинского президента этой награды.

"8 июня состоится заседание капитула ордена Белого Орла. Я предложил включить в повестку дня вопрос о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского", – заявил Навроцкий.

Он добавил, что президент Украины, присвоив украинскому подразделению наименование в честь Героев УПА, "предоставил российской пропаганде отличный материал и немало подпитки".

"Я очень критически оцениваю это решение", – сказал Кароль Навроцкий.

Ответ Украины

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали резкую реакцию польских политиков и чиновников на решение Зеленского о присвоении украинскому военному подразделению названия "Героев УПА".

Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий выразил сожаление, что этот скандал произошел "вопреки более широкому тренду на решение проблемных вопросов украинско-польских отношений, который наблюдался в течение предыдущих полутора лет".

Он напомнил, что за это время стороны приложили много усилий "для решения сложных вопросов исторического прошлого, налаживания диалога и взаимопонимания".

В этом контексте Тихий вспомнил о решении о возобновлении процесса поисков и эксгумаций жертв Волынской трагедии и возобновлении деятельности Конгресса историков.

"Дискуссия о прошлом должна быть профессиональной и базироваться на достоверных источниках. Наша история подтверждает, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Москва", – подчеркнул пресс-секретарь украинского МИД.

Он заверил, что, инициируя присвоение почетного звания для своего подразделения, бойцы ССО "точно не имели целью оскорбить дружеский польский народ".

"Для них борьба УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы – и ни в коем случае не направлена против поляков", – добавил Тихий.

По его словам, история украинского и польского народов "имеет разные страницы – как славные, так и трагические".

"В прежние эпохи украинцы и поляки вместе одерживали немало славных побед над исконным врагом в Москве – от Орши до Чуда на Висле. В то же время невозможно отрицать трагические страницы, в частности преступления против гражданского населения, которые совершали в том числе военные украинских и польских подразделений во время Второй мировой войны", – указал он.

Тихий отметил, что "Украина не избегает этого разговора, конструктивно отвечает на запросы польской стороны по эксгумациям, шаг за шагом выстраивает диалог историков и экспертов, стремится к диалогу по чувствительным страницам прошлого без политизации".

"Не можем позволить ссорам из-за прошлого подорвать наше сопротивление общему врагу сейчас, когда Украина при поддержке Польши сдерживает российскую агрессию. Мы благодарны Польше и польскому народу, которые с первых минут этой неспровоцированной и преступной войны поддерживают Украину. Со своей стороны подчеркиваем готовность и дальше делиться опытом и наработками, добытыми кровью на поле боя", – резюмировал он.