В Бразилии запустили двигатель, который разработчики называют первым в мире решением, специально созданным для производства электроэнергии на этаноле в промышленных масштабах.

Проект реализуется на электростанции Suape II в штате Пернамбуку при участии бразильской компании Suape Energia и финского технологического концерна Wärtsilä.

Новая технология должна показать, способен ли этанол стать эффективным и экономически оправданным топливом для управляемой генерации электроэнергии. Несмотря на то что этанол уже много лет широко используется в качестве автомобильного топлива, в энергетике его применение до сих пор оставалось крайне ограниченным.

В рамках проекта используется модифицированный двигатель Wärtsilä 32M, работающий на этаноле, который в Бразилии в основном производится из сахарного тростника. В ближайшие годы установка пройдет тысячи часов испытаний, во время которых специалисты будут оценивать производительность, надежность, уровень выбросов и экономическую эффективность технологии.

Разработчики рассчитывают определить, может ли этанол стать полноценной альтернативой традиционным видам топлива для производства электроэнергии и помочь снизить выбросы парниковых газов.

Почему проект реализуют именно в Бразилии

Бразилия считается одним из мировых лидеров по производству и потреблению этанола из сахарного тростника. За десятилетия страна создала развитую инфраструктуру для его производства, хранения и транспортировки, что делает ее идеальной площадкой для подобных экспериментов.

Если технология окажется успешной, она может открыть новые перспективы для бразильского аграрного сектора, обеспечив дополнительный рынок сбыта для производителей сахарного тростника и одновременно укрепив энергетическую безопасность страны.

Этанол как дополнение к «зеленой» энергетике

Одной из главных проблем современных энергосистем остается необходимость сочетать снижение выбросов с надежностью электроснабжения. Солнечные и ветровые электростанции зависят от погодных условий, а технологии длительного хранения энергии пока остаются дорогостоящими.

На этом фоне растет интерес к низкоуглеродным видам топлива, которые можно хранить и использовать по мере необходимости. По мнению специалистов Wärtsilä, этанол обладает рядом преимуществ: его сравнительно легко транспортировать, хранить и применять на существующих энергетических объектах.

Эксперты также прогнозируют, что к 2030 году производство электроэнергии из биоэнергетических источников существенно вырастет, поскольку многие страны ищут способы сократить выбросы без ущерба для стабильности энергосистем.

Запуск первого промышленного двигателя для выработки электроэнергии на этаноле стал важным этапом в развитии биоэнергетики. Если испытания подтвердят эффективность и экономическую целесообразность технологии, этанол может занять заметное место в мировой энергетике как управляемый и относительно экологичный источник энергии, дополняющий солнечные и ветровые электростанции.