Во время раскопок группы усадеб «Воскресенское 6» на окраине современной Анапы археологи обнаружили бронзовый перстень с портретом Арсинои III. Эта египетская царица из династии Птолемеев правила около 220–204 гг. до н.э.

В древности на территории нынешней Анапы находилась Горгиппия – один из городов Боспорского царства, крупнейшего греко-варварского государства на северном берегу Чёрного моря. Группа усадеб «Воскресенское 6», скорее всего, была частью хоры – сельской округи – Горгиппии. Перстень нашли в хозяйственной яме, в которой также находились фрагменты керамических сосудов IV–III веков до н.э.

Находка массивная, с овальным щитком, выполнена из свинцово-оловянистой бронзы. Изображение царицы вырезано на щитке, показаны только её голова, шея и часть плеч. Голова повёрнута влево, на шее видны складки края хитона – традиционной греческой одежды. Прическу на голове художник передал вертикальными, немного изгибающимися узкими валиками. Её обрамляет ещё один валик, на затылке он переходит в большой пучок с округлыми выступами. Эти выступы могли изображать или завитые локоны, или головки заколок, или обмотку из нитей с бусами.

О том, что портрет принадлежит именно Арсиное III, можно предположить по аналогиям, в том числе изображениям на монетах. При этом перстни, на которых царица показана с пучком волос с округлыми выступами, авторы статьи выделяют в отдельную группу. С учётом новой находки таких колец шесть. Три из них происходят из Боспора, в том числе ещё один – из окрестностей Горгиппии, и один из Пантикапея, столицы царства. Три других кольца происходят из меотских могильников Закубанья.

В Северном Причерноморье известно несколько десятков бронзовых перстней с изображением цариц и царей из династии Птолемеев. О том, как эти украшения оказались на северном берегу Чёрного моря, и почему именно там сосредоточены такие находки, единого мнения нет. Часть исследователей считает, что перстни привезли с собой боспорские наёмники, служившие египетским царям. Другие предполагают, что появление колец «птолемеевского типа» связано с распространением египетских культов. Третьи – что это были престижные дары боспорянам, участвовавшим в экспорте хлеба. Четвёртые – что они отражают дипломатические контакты между Египтом и Боспором.

Свидетельства дипломатических связей есть и в других источниках. Серединой III века до н.э. датируется граффити с египетским кораблём из святилища в Нимфее. Есть и письменное свидетельство о визите боспорского царя Перисада II в Египет в близкое к появлению граффити время.