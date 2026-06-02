Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Засуха в Западной Европе ударила по разваливающейся водной инфраструктуре 0 145

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так выглядит земля Соединенного Королевства этой весной.

В некоторых районах Испании температура уже приблизилась к +40 градусам.

Великобритания столкнулась с последствиями рекордной жары и засушливой весны. Из-за аномально высоких температур тысячи жителей юго-востока Англии остались без водоснабжения или столкнулись с критически низким давлением в сети.

Как сообщает Reuters, больше всего пострадал прибрежный город Уитстейбл в графстве Кент, где без воды временно остались около 8 тысяч человек.

В целом проблемы с водоснабжением затронули более 20 тысяч потребителей. Из-за перебоев с водой часть кафе, ресторанов и магазинов была вынуждена временно прекратить работу именно во время школьных каникул и активного туристического сезона. Местные жители рассказывают, что часами стояли в очередях за:

-бутилированной водой;

-аварийными запасами;

-технической водой.

В соцсетях британцы массово публиковали фото пустых полок в магазинах и длинных очередей у пунктов выдачи воды.

Компания South East Water, которая обеспечивает водой примерно 2,3 миллиона жителей, заявила, что причиной перебоев стал резкий скачок потребления из-за жары. По данным компании, только за одни сутки система подала: 628 миллионов литров воды. Это примерно на 100 миллионов литров больше среднего сезонного показателя.

В компании объяснили, что сети просто не выдержали такой нагрузки. Британцы обвиняют водные компании Впрочем, местные жители и предприниматели считают, что проблема не только в погоде. В Британии в последние годы все чаще критикуют частные водоснабжающие компании из-за:

-устаревшей инфраструктуры;

-недостаточных инвестиций;

-частых утечек воды;

-аварии на сетях.

Многие британцы убеждены, что компании годами экономили на модернизации систем, из-за чего страна оказалась неготовой даже к нескольким дням сильной жары.

Что известно об аномальной жаре в Британии?

Ранее СМИ писали, что в стране зафиксировали самый жаркий майский день за всю историю наблюдений. В некоторых регионах температура воздуха превысила: +34 градуса. Для Великобритании, где климат традиционно значительно прохладнее, такие показатели считаются почти экстремальными.

В то же время аномальная жара наблюдается не только в Великобритании. В конце мая рекордные температуры фиксируют:

-во Франции;

-Испании;

-Германии;

-других странах Западной Европы.

В некоторых районах Испании температура уже приблизилась к +40 градусам, а во Франции синоптики сообщают о сотнях новых температурных рекордов. Климатологи отмечают, что волны ранней жары в Европе становятся все более частыми из-за глобальных изменений климата.

×
Читайте нас также:
#климат #погода #Европа #экология #инфраструктура #жара #засуха #изменение климата #вода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лента полиции
Изображение к статье: Нелегальные мигранты, задержанные в лесах Латвии
Иконка видео
Изображение к статье: Бронемашина Gyurza-02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эти образцы перевернули мировую науку. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Пересадочный пункт
ЧП и криминал
Изображение к статье: Инчукалнское газохранилище
Наша Латвия
Изображение к статье: вагоны с зерном
Политика
3
Изображение к статье: Оленья мышь - переносчик хантавируса
В мире
Изображение к статье: Экс-министр из Белграда - рукопожатый для Кремля. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Эти образцы перевернули мировую науку. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Пересадочный пункт
ЧП и криминал
Изображение к статье: Инчукалнское газохранилище
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео