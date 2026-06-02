Великобритания столкнулась с последствиями рекордной жары и засушливой весны. Из-за аномально высоких температур тысячи жителей юго-востока Англии остались без водоснабжения или столкнулись с критически низким давлением в сети.

Как сообщает Reuters, больше всего пострадал прибрежный город Уитстейбл в графстве Кент, где без воды временно остались около 8 тысяч человек.

В целом проблемы с водоснабжением затронули более 20 тысяч потребителей. Из-за перебоев с водой часть кафе, ресторанов и магазинов была вынуждена временно прекратить работу именно во время школьных каникул и активного туристического сезона. Местные жители рассказывают, что часами стояли в очередях за:

-бутилированной водой;

-аварийными запасами;

-технической водой.

В соцсетях британцы массово публиковали фото пустых полок в магазинах и длинных очередей у пунктов выдачи воды.

Компания South East Water, которая обеспечивает водой примерно 2,3 миллиона жителей, заявила, что причиной перебоев стал резкий скачок потребления из-за жары. По данным компании, только за одни сутки система подала: 628 миллионов литров воды. Это примерно на 100 миллионов литров больше среднего сезонного показателя.

В компании объяснили, что сети просто не выдержали такой нагрузки. Британцы обвиняют водные компании Впрочем, местные жители и предприниматели считают, что проблема не только в погоде. В Британии в последние годы все чаще критикуют частные водоснабжающие компании из-за:

-устаревшей инфраструктуры;

-недостаточных инвестиций;

-частых утечек воды;

-аварии на сетях.

Многие британцы убеждены, что компании годами экономили на модернизации систем, из-за чего страна оказалась неготовой даже к нескольким дням сильной жары.

Что известно об аномальной жаре в Британии?

Ранее СМИ писали, что в стране зафиксировали самый жаркий майский день за всю историю наблюдений. В некоторых регионах температура воздуха превысила: +34 градуса. Для Великобритании, где климат традиционно значительно прохладнее, такие показатели считаются почти экстремальными.

В то же время аномальная жара наблюдается не только в Великобритании. В конце мая рекордные температуры фиксируют:

-во Франции;

-Испании;

-Германии;

-других странах Западной Европы.

В некоторых районах Испании температура уже приблизилась к +40 градусам, а во Франции синоптики сообщают о сотнях новых температурных рекордов. Климатологи отмечают, что волны ранней жары в Европе становятся все более частыми из-за глобальных изменений климата.