Общее потребление природного газа в Латвии за прошедший отопительный сезон с ноября 2025 года по апрель 2026 года было на 26% больше, чем за соответствующий период годом ранее, сообщили агентству ЛЕТА представители Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) со ссылкой на обзор рынка природного газа.

В КРОУ поясняют, что на рост потребления повлияли рекордно низкие температуры воздуха в январе и феврале.

В апреле на бирже природного газа TTF (Title Transfer Facility) среднемесячная цена достигла 45,56 евро за мегаватт-час (МВт/ч). Росту цен на природный газ в первом квартале этого года в основном способствовали эскалация конфликта на Ближнем Востоке и растущие опасения по поводу ограничений судоходства в Ормузском проливе.

Цена природного газа на мировом оптовом рынке (бирже), или импортная цена природного газа, влияет на конечную цену при его продаже. Ценовые индексы европейских бирж обычно используются в качестве ориентира для цен на природный газ при заключении договоров на его импорт в Латвию. Такое ценообразование на природный газ также распространено для поставок на розничном рынке, например, при покупке природного газа у торговца в Латвии для производства тепловой энергии или для работы производственного оборудования.

Рассчитанная КРОУ средневзвешенная розничная цена, которая отражает средний уровень цен на природный газ в Латвии, в первом квартале 2026 года снизилась до 47,78 евро за МВт/ч в сегменте домохозяйств и до 40,54 евро за МВт/ч в сегменте юридических лиц. По сравнению с первым кварталом 2025 года цены были соответственно на 1% выше в сегменте домохозяйств и на 7,8% ниже в сегменте юридических лиц.

Цена природного газа является одной из пяти составляющих, которые формируют общий платеж пользователя за природный газ. Цена зависит от предложения выбранного торговца, в то время как тарифы на остальные включенные в платеж услуги распределения и передачи устанавливает КРОУ, а налог на добавленную стоимость и акцизный налог - государство.

На розничном рынке Латвии в настоящее время действуют 13 активных торговцев природным газом для юридических лиц, из которых пятеро предоставляют услуги и домохозяйствам: АО "Latvijas gāze", АО "Latvenergo", ООО "Elenger", ООО "Alexela" и ООО "MVBK".

Активность по смене трейдера природного газа в сегменте домохозяйств в первом квартале 2026 года достигла 0,8%, что является более высоким показателем, чем за соответствующий период 2025 года (0,7%). В свою очередь, в сегменте юридических лиц активность снизилась до 2,3% по сравнению с 2,7% годом ранее.

В Латвии природный газ хранится в Инчукалнском подземном газохранилище, которым управляет АО "Conexus Baltic Grid". На конец апреля 2026 года заполненность Инчукалнского подземного газохранилища составляла 26%, что соответствует 6,4 тераватт-часам (ТВ/ч). Объем запасов природного газа в этом году был ниже по сравнению с той же датой прошлого года. В КРОУ поясняют, что такая тенденция не является уникальной для Латвии. Согласно данным, собранным на платформе прозрачности "Aggregated Gas Storage Inventory" (AGSI+) ассоциации "Gas Infrastructure Europe" (GIE), средняя заполненность газохранилищ в Европе на конец апреля составляла приблизительно 32%. И на европейском уровне наблюдается снижение по сравнению с аналогичной датой прошлого года.