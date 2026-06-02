И по этому показателю Латвия - среди отстающих в ЕС 0 67

Дата публикации: 02.06.2026
Изображение к статье: ребенок с игрушкой

ФОТО: depositphotos

Как на практике наши власти "заботятся" о поддержке семей.

Эксперт конфедерации работодателей Янис Херманис в социальной сети facebook привел данные статистического бюро ЕС Eurostat о расходах правительств стран ЕС на поддержку семей с детьми - в процентах от ВВП. Увы, и по этому показателю Латвия находится внизу рейтинга или точнее - наша страна занимает 6-е место с конца, выделяя на семьи с детьми всего 1,40% от ВВП. Еще меньше выделяют Чехия, Ирландия, Испания и Мальта. Рекорд же по экономии на семьях с детьми держит Греция - 0,91% от ВВП.

Средний показатель расходов на поддержку семей по Евросоюзу составляет 1,99% от ВВП.

Больше же всего выделяет бюджетных средств на семьи с детьми Дания - 4,07% от ВВП. На втором месте Люксембург с показателем 3,65%. Первую тройку замыкают Словакия и Финляндия - 3,50% от ВВП. Интересно, что Эстония занимает высокое седьмое место, вкладывая в поддержку семей с детьми 2,37% от ВВП. Показатель затрат Литвы на эти нужды составляет 1,82%.

#ЕС #ВВП #дети #статистика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
