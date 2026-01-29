Правовая информация

Авторские права на дизайн и всю информацию веб-сайта BB.LV, а также на подбор и расположение материалов принадлежат SIA «Masu Mediju Grupa» и редакции BB.LV

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения SIA «Masu Mediju Grupa» или редакции BB.LV. Воспроизведение статей и новостей любым способом, за исключением прямого цитирования, без письменного разрешения запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав.

Запрещается автоматизированное извлечение и публикация информации сайта любыми сервисами без официального разрешения SIA «Masu Mediju Grupa» или редакции BB.LV.

При цитировании материалов ссылка на BB.LV. Цитаты должны быть оформлены так, что цитируемый (вставленный) текст однозначно идентифицировался как вставленный (то есть как часть другого текста). Объем цитаты не должен превышать 50 процентов от общего объема опубликованной статьи.

При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на оригинал материала BB.lv обязательна. Ссылка должна быть размещена перед цитируемым текстом, например «Как сообщает портал BB.LV - линк - цитата».

Соглашение с пользователями

Правила пользования порталом предусмотрены и обязательны для каждого пользователя портала, то есть для всех зарегистрированных и незарегистрированных пользователей. Пользователь обязан ознакомится с правилами до начала пользования порталом.

Администрация портала имеет право в любое время, по своему усмотрению, изменить текущие правила пользования порталом, все изменения вступают в силу с момента их публикации.

Начав использовать портал, пользователь соглашается с правилами портала, а также с возможностью их последующего изменения.

Любая коммерческая деятельность на ресурсах портала разрешена только с разрешения администрации портала.

Администрация имеет право по своему усмотрению, в том числе и без предварительного предупреждения, ограничить оказание любых услуг пользователям.

Каждый пользователь портала несет полную ответственность за любую информацию, которую он размещает на портале!

Правила комментирования

На портале запрещено размещать:

содержание, которое затрагивает честь и достоинство другого лица, призывает к насилию, расовой ненависти или совершению других противоправных действий или может оскорбить чувства других людей;

содержание, которое предполагает наличие или указывает на компьютерные вирусы или может нанести вред работе и безопасности компьютеров или средств связи;

содержание другого вида, которое может повлиять на нормальную работу и безопасность портала;

содержание, размещением которого могут быть затронуты или нарушены права на интеллектуальную собственность (авторские права и др.) третьих лиц;

содержание, которое может быть оценено как спам-рассылка или несогласованная реклама;

содержание, заключающее в себе порнографическую информацию;

любое другое содержание, которое может противоречить законодательству ЛР.

Констатировав размещение подобного содержания, администрация имеет право незамедлительно удалить эту информацию, а также оставляет за собой право удалить профиль пользователя, разместившего эту информацию, либо блокировать ему доступ к сайту.

Администрация имеет право информировать пользователей портала о различного вида изменениях, связанных с порталом, размещая информацию на портале или посредством электронной почты.

Вся работа портала, в том числе и доступные на нем услуги, предлагаются такими, какими являются, без дополнительных гарантий.

Политика конфиденциальности

SIA «Masu Mediju Grupa», далее - издательство, приглашает ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности, чтобы понять, как и почему мы получаем и используем ваши данные.

Личные данные обрабатываются в порядке, установленном Регламентом Европейского Парламента и Совета Европы (ЕС) № 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки личных данных и свободного оборота подобных данных, отменяющим Директиву 95/46/ЕК (далее в тексте - Регламент).

В каких случаях мы обрабатываем ваши личные данные?

Мы хотим информировать вас о наших услугах и особых предложениях, однако будем это делать лишь в том случае, если вы дадите согласие на получение такой информации. Ваши личные данные используются и тогда, когда вы подписываетесь на наши издания. Эта обработка данных проводится в легитимных интересах, чтобы обеспечить выполнение вашего заказа. Эти данные могут быть использованы также в целях маркетинга. Вся предоставленная вами информация является конфиденциальной. Мы используем ваши личные данные лишь в целях, указанных в этом документе.

Какие личные данные мы обрабатываем?

Мы можем сохранить следующие данные: имя, фамилию, персональный код, совершение платежа, адрес доставки, историю приобретения услуг, финансовую информацию, в том числе вашу платежную информацию, предоставленную вами по телефону, в электронном виде или путем заполнения бланков на нашем сайте, а также любую другую предоставленную вами информацию.

Какие личные данные передаются третьим лицам?

Для нас важна ваша приватность, поэтому ваши личные данные ни в коем случае не будут разглашены или проданы третьим лицам в целях, не указанных в настоящем документе. Ваши личные данные могут быть переданы надежным сервисным партнерам, оказывающим конкретные услуги: финансовые, рекламные, платежные, услуги по доставке или иные услуги в издательстве или вне его.

Во избежание риска мошенничества или иных преступных действий, чтобы убедиться, что предоставленная вами информация достоверна, мы можем передать ее государственным организациям, занимающимся борьбой с мошенничеством и преступностью. Мы обязаны разглашать информацию о клиентах правоохранительным органам, если возникли подозрения о преступной деятельности. Ваши личные данные остаются защищенными и в том случае, если происходит их передача вне издательства. Мы обязуемся принять все необходимые меры для того, чтобы наши надежные партнеры тоже хранили ваши личные данные в безопасности.

Личные данные не передаются в третьи страны (не являющиеся странами ЕС и/или ЕЭЗ).

Как используются ваши личные данные?

Ваши личные данные используются для доставки прессы, в маркетинговых целях и для улучшения удобства при просмотре. Мы можем использовать полученную информацию в следующих целях:

выполнение ваших заказов;

анализ привычек в просмотре сайта. Это позволяет нам улучшать и приспосабливать именно для вас возможности просмотра, а также предлагать актуальные для вас рекламные материалы;

данные могут также быть использованы для получения и анализа статистики, чтобы улучшать наши услуги, товары и наш сайт;

связь с вами, чтобы выяснить ваш предыдущий опыт сотрудничества с нами и узнать, что мы делаем правильно, а что нужно улучшить;

ответы на отзывы и вопросы, которые вы задали нам в какой-либо из соцсетей;

улучшение работы сайта и удобства при просмотре, а также проверка, является ли его контент безопасным и удобно ли им пользоваться как на компьютере, так и на мобильных устройствах.

Где хранятся ваши личные данные?

Ваши личные данные хранятся в безопасности. Они защищены от неразрешенного доступа любых организаций или частных лиц, разглашения, использования, трансформации или уничтожения. Чтобы это обеспечить, используются различные современные технологии и многоуровневые программы безопасности. Мы обязуемся принять все необходимые меры для того, чтобы ваши данные хранились конфиденциально и безопасно.

Сайты третьих лиц

На нашем сайте могут быть размещены ссылки на сайты третьих лиц. У каждого сайта - своя политика конфиденциальности. Если вы посещаете такие сайты, мы рекомендуем, прежде чем предоставлять какую бы то ни было информацию, ознакомиться с их политикой конфиденциальности. Мы не берем на себя ответственность за политику других сайтов.

Исправление или удаление личных данных

При необходимости вы имеете право в любое время изменить, дополнить или удалить свои данные. Если больше не желаете получать рассылку наших предложений и услуг, можете отказаться от дальнейшего получения сообщений, воспользовавшись электронной почтой [email protected] или по телефону 20 620 800. Если ваши данные используются на основании легитимных интересов, вы имеете право в любой момент высказать возражение против обработки этих данных, однако в отдельных случаях это может означать, что услуга перестанет быть для вас доступной.

Если возникли какие-либо вопросы об использовании ваших личных данных, просим связаться с нами по электронной почте [email protected] или с нашим специалистом по обработке личных данных [email protected].

Если вас не устраивают предложенные нами решения или мы, по вашему мнению, не совершаем необходимые действия, вы имеете право подать жалобу в надзорный орган, которым в Латвийской Республике является Государственная инспекция данных (www.dvi.gov.lv).

На нашем сайте ведется определение параметров аудитории, исследование посещаемости и исследование, предоставляющее данные о рекламных кампаниях Эти исследования помогают нам понять, как вы используете наш сайт, и дают знания о пользователях. Результаты этих исследований представляют собой статистические данные.

Исследование проводит компания Gemius (www.gemius.lv). Для этой цели Gemius использует файлы куки — свои или других издателей, участвующих в исследованиях. Gemius является одним из наших надежных партнеров.

Юридическим обоснованием для определения параметров аудитории сайта является согласие на обработку данных, связанных с идентификатором файлов куки, выраженное согласно действующим правовым актам. Это означает, что при первом посещении нашего сайта мы просим вашего согласия, при этом открывается соответствующее информационное окно.

Ваше согласие на обработку данных с целью статистических исследований можно изменить в любой момент, оно является добровольным. Отсутствие согласия на использование этих статистических исследований лишит нас возможности улучшать свои услуги.

Если ваш браузер поддерживает файлы куки третьих лиц, например, Gemius, вы можете в любое время отказаться от использования куки, поменяв соответствующие настройки браузера. Если вы пользуетесь браузером, который не позволяет использовать куки третьих лиц, помните: если вы уже дали согласие на исследование, проводимое Gemius, но хотите от этого отказаться, вы должны посетить сайт организатора исследования, пройдя по ссылке - Gemius Privacy Tool.

В отношении ваших личных прав мы поддерживаем защиту личных данных согласно действующим правовым актам. Вы имеете право потребовать переслать, удалить, исправить данные, ограничить их обработку, получить информацию о данных, касающихся вас, возразить против обработки данных в связи с автоматизированным принятием решений (профилированием). Этим правом вы можете воспользоваться, используя сайт Gemius Privacy Tool.

Другие СМИ также участвуют в проводимом Gemius определении параметров аудитории. Gemius использует технологию куки, чтобы проводить это исследование. Поэтому при посещении нашего сайта иногда можно заметить, что используются файлы и куки других сайтов.

Данные об аудитории сайта хранятся 3 года. Данные более чем 3-летней давности отбираются (т. е. удаляется очень большая часть и хранятся только репрезентативные данные), и Gemius хранит их исключительно для нужд статистики, предпринимая соответствующие меры предосторожности. Проводя исследование, Gemius может пригласить вас участвовать в панели исследования. Приглашение осуществляется выведением на экран анкету для сбора социально-демографических данных. При желании вы можете предоставить такую информацию.

Прочая информация о компании Gemius, ее политике конфиденциальности и инструментах по управлению вашими правами доступна на сайте Gemius Privacy Tool.

Этический кодекс

Редакция BB.lv считает обязательным для себя Этический кодекс, принятый Латвийской ассоциацией журналистов.

1. Общие принципы

1.1 Свобода слова и печати является существенной предпосылкой демократии. Свободная и независимая пресса, радио, телевидение, интернет-СМИ суть гаранты соблюдения прав человека и демократического развития общества.

1.2 Обязанность журналиста состоит в защите свободы слова и печати. Журналисты не подвержены никакому влиянию, ограничивающему свободный поток информации или препятствующему открытым дебатам по любому вопросу, значимому для общественности.

1.3 Обязанность журналиста — позаботиться о том, чтобы общество получало полную информацию о процессах и событиях. Журналисты — за многосторонний обмен мнениями, аналитическую и критическую позицию по отношению к политической, экономической и судебной власти в защите прав общества и индивида.

2. Задачи журналиста

2.1 Главная задача журналиста состоит в том, чтобы давать обществу правдивую и проверенную информацию.

2.2 Изложение фактов в материале, созданном журналистом, должно быть объективным, ясным, без фальсификации или введения в заблуждение.

2.3 Журналист обеспечивает разнообразие мнений, даже если эти мнения кажутся неприемлемыми ему самому.

2.4 Сведения, фотографии, видео- и аудиозаписи, а также документы журналисты собирают и используют исключительно для выполнения своих профессиональных обязанностей.

2.5 Журналисты не создают рекламу и не оказывают услуг по связям с общественностью.

2.6 Журналисты отделяют известия и анализ от комментариев и мнений.

2.7 Журналист также должен воздерживаться от упоминания этнического происхождения, национальности, профессии, политических убеждений, религиозных взглядов или сексуальной ориентации человека, если эти детали не имеют значения в соответствующем контексте, особенно если упоминание подобных фактов может показаться оскорбительным.

3. Отношения журналиста с источниками информации

3.1 Журналист не имеет права раскрывать источник информации без его согласия.

3.2 Журналист обязан проверять информацию, предоставленную источниками.

3.3 Журналист должен соблюдать права детей, если использует их в качестве источников информации.

3.4 Жертвы половых преступлений не должны быть идентифицированы.

3.5 Журналист должен избегать использования анонимных источников в опубликованных материалах. Ссылаясь на анонимный источник, журналист берет на себя ответственность за достоверность информации и по возможности поясняет причину анонимности.

3.6 В общении с источниками информации журналист обязан идентифицировать себя. Исключения допускаются, если важная для общества информация не может быть получена другим способом или при проведении журналистских экспериментов

4. Независимость журналистской работы

4.1 Журналисты не могут быть должностными лицами политических партий. Если журналист выставляет свою кандидатуру на выборах, он приостанавливает профессиональную деятельность.

4.2 Журналисты не участвуют в деятельности организаций, если это может помешать выполнению профессиональных обязанностей.

4.3 Журналисты не принимают подарки, услуги или другие блага в качестве вознаграждения за формирование медийного содержания от лиц, не являющихся их работодателями.

4.4 Журналист должен отказаться от создания таких материалов, которые вызывают конфликт интересов в отношениях с индивидами, политическими, экономическими и другими группами интересов.

5. Взаимоотношения между журналистами

5.1 В случаях разногласий между собой журналисты решают их профессионально в честной дискуссии.

5.2 Журналисты поддерживают друг друга, если представители политической или экономической власти стремятся повлиять на работу редакций.

5.3 Журналисты уважают труд друг друга, не допускают плагиата и при цитировании материалов другого СМИ всегда указывают это.