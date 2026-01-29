Издатель
SIA «Masu Mediju Grupa» (MMG) - один из крупнейших издательских домов в странах Балтии. Мы являемся членом Латвийского совета по медиа этике (ЛСМЭ). Редакция MMG в своей работает согласно Кодексу этики, разработанному ЛСМЭ.
Редакция MMG ежедневно готовит от 100 до 200 новостей для новостных порталов на латышском и русском языках - lat.bb.lv и bb.lv.
Порталы широко представлены в соцсетях и пользуются заслуженным доверием читателей как в странах Балтии, так и за их рубежами.
Контакты
Адрес: Рига, LV-1012, ул. Бривибас 155 k‑3, тел.+37120620800
Электронная почта для связи с редакцией - [email protected]
SIA «Masu Mediju Grupa» (MMG)
S.W.I.F.T. UNLALV2X
Reģ. numurs: PVN 40103976878
Номер счета: LV98LLBB0003204003601
Банк: Signet Bank AS
Signet Bank LLBBLV2X
Редакция
Главный редактор - Андрей ШВЕДОВ
Редакторы и журналисты:
- Герман БРЕГЕР
- Зоя ИСТОМИНА
- Абик ЭЛКИН
- Юлия ФОМЧЕНКО
- Ник КАБАНОВ
- Андрей ХАЗОВ
- Павел КИРИЛЛОВ