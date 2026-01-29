Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Контакты

Издатель

SIA «Masu Mediju Grupa» (MMG) - один из крупнейших издательских домов в странах Балтии. Мы являемся членом Латвийского совета по медиа этике (ЛСМЭ). Редакция MMG в своей работает согласно Кодексу этики, разработанному ЛСМЭ.

Редакция MMG ежедневно готовит от 100 до 200 новостей для новостных порталов на латышском и русском языках - lat.bb.lv и bb.lv.

Порталы широко представлены в соцсетях и пользуются заслуженным доверием читателей как в странах Балтии, так и за их рубежами.

Контакты

Адрес: Рига, LV-1012, ул. Бривибас 155 k‑3, тел.+37120620800

Электронная почта для связи с редакцией - [email protected]

SIA «Masu Mediju Grupa» (MMG)

S.W.I.F.T. UNLALV2X

Reģ. numurs: PVN 40103976878

Номер счета: LV98LLBB0003204003601

Банк: Signet Bank AS

Signet Bank LLBBLV2X

Редакция

Главный редактор - Андрей ШВЕДОВ

Редакторы и журналисты:

  • Герман БРЕГЕР
  • Зоя ИСТОМИНА
  • Абик ЭЛКИН
  • Юлия ФОМЧЕНКО
  • Ник КАБАНОВ
  • Андрей ХАЗОВ
  • Павел КИРИЛЛОВ
Опросы
Вы как относитесь к прибывающим в страну мигрантам?

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео