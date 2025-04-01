Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
«Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Copyright | ©2025 All rights reserved |
Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для
восстановления пароля.
Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства
больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой
момент.