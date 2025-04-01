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Статьи

Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия

Начался охотничий сезон 2025/2026 года

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Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!

Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин

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Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес

«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз

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Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия

Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге

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Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия

Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС

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Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение

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Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

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x.com/MiloradDodik
В мире

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву

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В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес

В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов

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Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире

«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки

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x.com/SpaceX
Техно

Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли

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x.com/WhiteHouse
В мире

Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп

0
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!

Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать

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Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия

Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным

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В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес

Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы

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