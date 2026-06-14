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Какой вид птиц лучше всего приспособлен к длительным перелетам? 0 14

В мире животных
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какой вид птиц лучше всего приспособлен к длительным перелетам?

Малый веретенник.

 

Малый веретенник гнездится в тундре, начиная от Лапландии и заканчивая Аляской. Некоторые популяции мигрируют с Аляски в Новую Зеландию на зимовку. Одни стаи движутся вдоль побережья Тихого океана и могут делать остановки для отдыха, в то время как другие преодолевают океан без остановок.

Перед началом миграции малые веретенники накапливают жир, который может составлять до 55% их массы тела, и избавляются от «лишних» тканей, таких как слизистая пищевода и мускулистый желудок.

Их особая техника полета позволяет экономить мышечные усилия, однако до сих пор остается загадкой, как эти птицы могут обходиться без сна, находясь в воздухе от 5 до 9 суток.

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