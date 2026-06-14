Малый веретенник гнездится в тундре, начиная от Лапландии и заканчивая Аляской. Некоторые популяции мигрируют с Аляски в Новую Зеландию на зимовку. Одни стаи движутся вдоль побережья Тихого океана и могут делать остановки для отдыха, в то время как другие преодолевают океан без остановок.

Перед началом миграции малые веретенники накапливают жир, который может составлять до 55% их массы тела, и избавляются от «лишних» тканей, таких как слизистая пищевода и мускулистый желудок.

Их особая техника полета позволяет экономить мышечные усилия, однако до сих пор остается загадкой, как эти птицы могут обходиться без сна, находясь в воздухе от 5 до 9 суток.