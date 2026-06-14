Во время военных учений вблизи Калининградской области Польша, Литва и Франция отработают совместные операции пехоты. Также военные усовершенствуют навыки, нужные для защиты перешейка.

Литва и Польша с 16 по 26 июня проведут вблизи Сувалкского коридора, проходящего по границам стран, военные учения "Отважный вепрь" (также "Отважный кабан", "Gallant Boar 2026"), в которых также примет участие Франция. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил литовский портал LRT.

Со стороны Литвы в учениях поучаствует механизированный драгунский батальон великого князя Литвы Бутигейдиса и бригада пехоты "Жемайтия", уточняет портал. В ходе маневров будут отрабатываться совместные операции, синхронизация действий союзников и совершенствование навыков, необходимых для обеспечения защиты Сувалкского коридора.

Сувалкский коридор - особо уязвимая территория НАТО

Узкий перешеек между Калининградской областью и Беларусью протяженностью менее 100 км имеет важное стратегическое значение для НАТО и ЕС, так как он соединяет страны Балтии с территорией Евросоюза. В ЕС и НАТО опасаются, что при начале возможной конфронтации Россия может попытаться захватить Сувалкский коридор - это отрежет Литву, Латвию и Эстонию от остальной части Североатлантического альянса.

Ввиду этого близ "Сувалок" систематически проходят военные учения, а Польша и Литва усиленно охраняют эти территории. В апреле 2026 года литовский парламент одобрил строительство военного полигона близ перешейка. Ожидается, что работы завершат к 2028 году, а на соответствующем участке смогут разместиться до 4000 военнослужащих.

Ранее агентство Reuters писало, что НАТО также намерено создать новую командную структуру, которая позволит ускорить переброску военных сил в Эстонию и Латвию в случае военной эскалации со стороны России.

В ЕС видят признаки подготовки РФ к нападению на страны НАТО

Несмотря на отсутствие видимых успехов в войне против Украины Россия продолжает готовиться к нападению на Североатлантический альянс - такое мнение высказал в начале июня в беседе с DW генеральный инспектор бундесвера (соответствует должности начальника Генштаба в вооруженных силах других стран. - Ред.) Карстен Бройер (Carsten Breuer).

"Мы видим, что российские вооруженные силы сосредоточены на позициях, которые все без исключения направлены на Запад. Мы видим наращивание вооружений российской армией и увеличение численности личного состава. Если сложить все это вместе, если соединить различные линии, то аналитики приходят к выводу - и я опираюсь именно на это - что кульминационный момент может наступить в 2029 году," - отметил военный.

Так, радио Дании DR, норвежская вещательная компания NRK, шведский канал SVT и эстонское издание Delfi опубликовали спутниковые снимки, подтверждающие расширение военных баз на западной границе России или строительство новых. Финский эксперт по обороне Марко Эклунд отметил в беседе со СМИ, что спутниковые снимки расширяющихся военных баз вдоль границ с Европой показывают - после войны в Украине Россия планирует разместить там около 115 тысяч военных.

В то же время главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал армии США Алексус Гринкевич уверен, что Москва не ищет открытой конфронтации с альянсом, поскольку у нее ничего не выйдет. В Кремле понимают, что у НАТО "есть ряд асимметричных преимуществ, которым они просто не могут противостоять", - заявил военный.