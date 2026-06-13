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Более 50% поляков признались, что стали хуже относиться к украинцам после одного решения Зеленского 0 70

В мире
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Более половины участников опроса в Польше заявили, что их отношение к украинцам ухудшилось после решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить подразделению Сил специальных операций почётное наименование «Герои УПА». Тема вновь обострила давний исторический спор между двумя странами.

Решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении почётного наименования «Герои УПА» одному из подразделений украинских Сил специальных операций вызвало заметный общественный резонанс в Польше.

Согласно опубликованному газетой «Rzeczpospolita» опросу, 51,9% респондентов заявили, что после этого их отношение к украинцам стало более негативным. Для 31,9% участников исследования решение не повлияло на их мнение, а 4,5% сообщили, что стали относиться к украинцам лучше. Ещё 11,7% затруднились с ответом.

Речь идёт об указе, подписанном Зеленским в мае. Согласно документу, Независимый центр специальных операций «Север» получил почётное наименование «Герои УПА». Украинская сторона объяснила это стремлением сохранить и восстановить исторические традиции национальной армии.

Однако в Польше этот шаг вызвал резкую критику со стороны политиков разных взглядов. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что после такого решения следует рассмотреть вопрос об отзыве у Зеленского Ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши, которой украинский лидер был удостоен в 2023 году.

Ситуация показывает, что исторические вопросы остаются одной из самых чувствительных тем в отношениях между Варшавой и Киевом даже на фоне тесного сотрудничества последних лет.

Для Украины УПА часто рассматривается как часть борьбы за независимость страны. В Польше же эта организация прежде всего ассоциируется с Волынской трагедией и массовыми убийствами польского гражданского населения во время Второй мировой войны. Именно различие в оценке этих исторических событий уже много лет остаётся источником напряжённости между двумя государствами.

После разгоревшейся дискуссии Министерство иностранных дел Украины заявило, что не имело намерения оскорбить польский народ и подчеркнуло дружественный характер отношений между странами.

Тем не менее реакция польского общества свидетельствует о том, что вопросы исторической памяти по-прежнему способны оказывать заметное влияние на общественные настроения и восприятие современной политики.

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#история #Польша #Украина #дипломатия #национализм #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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