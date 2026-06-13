Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

63-летний Лепс остается самым дорогим голосом РФ с 55 000 евро за шоу 0 40

Lifenews
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Лондон теперь он уж точно не уедет.

У каждого из топ-5 молодых исполнителей гонорар более чем вдвое ниже.

Июнь для артистов — старт гастрольного сезона на курортах. Промоутеры рассказали СМИ, кто из звезд заработает этим летом больше всего.

Глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов отметил, что сейчас почти не бывает аншлагов. Максимальная заполняемость залов — 80%, и то в центральных регионах. Региональная публика жалуется на дорогие билеты. Однако даже в кризис есть лидеры.

Кассовый концерт Григория Лепса стоит от 5 миллионов рублей (около 55 тысяч евро). Филипп Киркоров после многолетнего перерыва «вернулся в гастрольную гонку». Его гонорар — 5–6 миллионов рублей. По словам Морозова, Киркоров и Лепс возглавляют список самых богатых российских звезд, поскольку удачно вложили деньги в бизнес и недвижимость.

Среди певиц самая высокооплачиваемая — Надежда Кадышева. Ее гонорар в отдаленных регионах доходит до 20 миллионов рублей. Артисты старше 50 лет собирают залы стабильнее молодежи, поэтому прокатчики охотно возят Леонида Агутина, группу «Руки Вверх!», Стаса Михайлова и Лолиту.

Среди молодежи лидирует 20-летний Ваня Дмитриенко — его гонорар от 5 до 9 миллионов рублей. На втором месте Xolidayboy, на третьем — Акмаль. У каждого из топ-5 молодых исполнителей гонорар от 2 миллионов рублей.

На волне ностальгии хорошо зарабатывают звезды 90-х. Татьяна Буланова в некоторых городах получает до 6 миллионов рублей. Виктор Салтыков — 1,5 миллиона, его бывшая жена Ирина Салтыкова — 1,2 миллиона. Катя Лель зарабатывает от 700 тысяч рублей, певец Шура — от 800 тысяч.

При этом группа «А-Студио», по словам Морозова, уже не собирает большие залы. Полине Гагариной для возвращения популярности нужны новые хиты — сейчас она больше увлечена личной жизнью.

×
Читайте нас также:
#звезды #артисты #музыка #Григорий Лепс #концерты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Воссозданный раритет - уже новодел. Иконка видео
Изображение к статье: Эпоха минимализма разбавляется яркими акцентами. Иконка видео
Изображение к статье: 56-летняя Дженнифер Лопес блеснула в мини-платье с экстремальным декольте
Изображение к статье: Старинные поместья востребованы путешественниками. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кит Келлог
Политика
Изображение к статье: Первая помощь: что делать, если вашего питомца укусил клещ
Люблю!
Изображение к статье: Скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: JAS 39 Gripen
В мире
Изображение к статье: КНР творчески развивает советские разработки. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Иностранная блондинка пользовалась в СССР бешеным успехом. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кит Келлог
Политика
Изображение к статье: Первая помощь: что делать, если вашего питомца укусил клещ
Люблю!
Изображение к статье: Скорая помощь
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео