Путь к насыщенному и вкусному кофе лежит через приобретение дорогой кофемашины. Так думают те, кто не верит, что в домашних условиях можно приготовить отличный бодрящий напиток без серьезных трат и громоздкой техники. На самом деле это мнение ошибочно. Есть ряд методов, которые позволяют насладиться образцовым кофе дома без приобретения сложного и дорогостоящего прибора. Одни способы легкие, другие требуют некоторой сноровки, но каждый в итоге дает шикарный результат.

От чего зависит качество кофе

Прежде чем опробовать один из способов заваривания, стоит запомнить, что напрямую определяет результат. Каждый метод опирается на 4 базовых принципа:

Свежесть зерна играет важнейшую роль. Лучше брать кофе, обжаренный не позднее месяца назад, и молоть его непосредственно перед приготовлением.

Вода из-под крана часто содержит хлор и другие примеси, которые разрушают вкус. Поэтому только фильтрованная вода с уровнем минерализации от 75 до 150 мг на литр. Напиток заливают водой, нагретой до 92–95 °C. Подходящую температуру получится рассчитать и без термометра. После того как чайник вскипел, нужно засечь минуту и можно заливать.

Классическая пропорция для большинства методов – 60 г молотого кофе на 1 л воды. Размер помола зависит от времени заваривания: чем дольше, тем крупнее.

Кофе в кружке

Простейший метод без покупки специальных приспособлений. На 100 мл воды используется 6-7 г кофе средней фракции. После заливки ожидают 4 минуты, затем ложкой разрушают пенную шапку и дают гуще опуститься на дно еще пару минут. На выходе – плотный напиток с осадком.

Турка (джезва)

Классический способ с многовековой историей. На каждые 100 мл воды берется 10 г кофе тончайшего помола, почти в пыль. Смесь заливают в узкую емкость до самого сужения, ставят на слабый огонь.

Как только пенка начинает подниматься, посуду снимают с плиты до закипания. Повторяют подъем дважды.

Готово через 5–7 минут. Вкус густой, мягкий.

Френч-пресс

В емкости из стекла с поршнем заваривание длится 4–5 минут. Для этого метода используется крупный помол (ориентир – сухари для панировки) и заливают водой 93 °C. Спустя время на поверхности образуется корка. Ее перемешивают, выжидают еще 2 минуты, затем фильтр плавно опускают.

Результат – насыщенный, округлый вкус. Устройство стоит значительно дешевле профессиональной кофемашины.

Гейзерная кофеварка (мока)

Трехсекционный прибор, работающий на плите, использует давление пара.

Нижний отсек наполняют водой до метки предохранительного клапана. В воронку засыпают кофе средней фракции, не утрамбовывая. Конструкцию закручивают и ставят на средний огонь. Как только шипение прекращается, кофеварку снимают. Напиток по крепости близок к эспрессо.

Воронка V60

Техника пролива через бумажный фильтр. Понадобятся конусовидная воронка и чайник с тонким носиком.

Кофе среднего помола, похожего на сахарный песок, сначала смачивают небольшим количеством воды на полминуты. Затем оставшуюся воду аккуратно вливают круговыми движениями в течение 2–3 минут.

Итог – легкий, прозрачный кофе с выраженной кислотностью.

Кемекс

Стеклянный сосуд с толстым бумажным фильтром дает мягкий, уравновешенный напиток без горечи. Помол – среднекрупный.

Действия такие же, как у V60, но из-за особой формы колбы цикл занимает 4–5 минут. Удобно заваривать сразу несколько чашек.

Аэропресс

Устройство, напоминающее медицинский шприц. В колбу помещают бумажный фильтр, засыпают 15–18 г кофе средней фракции, заливают горячей водой. Через 30 секунд поршень плавно продавливают около 20 секунд.

Метод дает шанс варьировать плотность от густой до почти прозрачной.

Дрип-пакет

Одноразовый бумажный пакетик с уже молотым кофе крепится на край кружки. Через него не спеша пропускают 150–180 мл горячей воды. Через 2–3 минуты готов чистый легкий напиток. Чтобы получить нужный результат, нельзя лить воду одним махом.

Полезно знать

Черный кофе без добавок содержит антиоксидантов больше, чем зеленый чай, и способствует выработке дофамина. Ученые из Гарварда выяснили, что умеренное употребление кофеина снижает риск развития диабета второго типа и болезни Паркинсона. Но этот факт правдив только для напитка без сахара и сливок.

Кофейное дерево начинает плодоносить через 3–5 лет после посадки, а с одного растения в год собирают до 2 кг зерен. Бразилия десятилетиями удерживает статус главного производителя кофе, а вот среди лидеров по потреблению находится Финляндия. Там в среднем выпивают по 4 чашки в день.