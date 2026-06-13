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Сваха Сябитова в 64 года зареклась ездить за границу 0 200

Lifenews
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роза Раифовна вполне хороша в свои года.

Теперь артистка проводит все свое свободное время в загородном доме.

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что отказалась от поездок в другие страны после пары неприятных инцидентов.

— После неприятных инцидентов во время заграничных поездок я как-то открестилась, — высказалась сваха, отметив, что порой незнание чужой культуры может привести к проблемам.

Поэтому теперь артистка проводит все свое свободное время в загородном доме — это стало для нее идеальным вариантом для восстановления сил.

— Я сейчас отпуск провожу в Подмосковье. У меня там огород, люблю копаться. И это самый лучший отдых, — цитирует звезду «Общественная служба новостей».

До этого телеведущая рассказала, что на телеэкраны выйдут новые выпуски «Давай поженимся», где в качестве женихов и невест будут представлены уже внуки тех, кто нашел любовь на известной передаче.

У самой же госрожи Сябитовой с личной жизнью все совсем непросто...

Первый брак — (1983—1993). Вышла замуж за Михаила Сябитова. В браке родились двое детей: Денис (род. 22 июля 1989) и Ксения (род. 15 апреля 1992). Позже, супруг умер от инфаркта.

Второй брак — (2008—2011). В 2008 году на съёмках телепередачи «Давай поженимся» познакомилась с одним из участников программы, Юрием Андреевым, который вскоре стал вторым мужем соведущей. Затем брак распался.

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#отдых #брак #семья #знаменитости
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