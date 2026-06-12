«Слушайте, я до сих пор злая. Мы ж не олигархи, правда?»

Абхазия была и остается для россиян практически домашним курортом, куда можно ехать без загранпаспорта. Дешево, душевно, море рядом, вино рекой. Но в последние пару лет что-то изменилось. Листая соцсети, все чаще видишь не восторженные «Лучший отпуск в жизни», а усталое «Ну, такое. Больше не поеду».

Мы не стали пересказывать форумы. А собрали отзывы от тех, кто съездил в 2025–2026 году и теперь отговаривает друзей. Без прикрас и попыток выглядеть «объективными». Потому что объективность тут простая: либо вы готовы к приключениям, либо лучше доплатить.

Про деньги и гонор

Раньше главным аргументом в пользу Абхазии был чек. Билеты дешевые, жилье — тем более. Сейчас этот аргумент рассыпался.

«Слушайте, я до сих пор злая. Мы ж не олигархи, правда? Ну, скопили, решили – поедем в Абхазию, душа, море, вино. Ха. Отдали за номер почти 120 тысяч за неделю. Я понимаю, что такое "бюджетно", но когда за эти деньги ты приходишь, а пол липкий – я прям ногой провела, прилипает. И при этом хозяйка еще обижается, когда просишь сменить белье».

Дальше – больше. Местный чиновник по туризму заявил, что гостям, которые платят за все по 300 рублей, в Абхазии рады не будут. Якобы не те люди. Текст быстро разлетелся по чатам, новостям, и реакция была предсказуемой.

«То есть мы с мужем, получается, саранча? За эти деньги (которые заплатили за Абхазию - прим. ред.) я в Сочи, может, не в Рэдиссоне, но в нормальной гостинице с бассейном была бы. А тут мне еще спасибо сказать должны, что я в их "страну души" приехала».

Отельеры, конечно, могут хотеть богатых гостей. Но богатые гости хотят чистые простыни и горячую воду. И тут возникает нестыковка.

Про отравление домашним вином

Кто-то приехал домой с больными животами. И дело оказалось не в антисанитарии на пляже, а в том, чем угощали.

«На второй день мы зашли к местному на рынке. Дядька такой улыбчивый, налил попробовать "домашнее красное". Ну вкусное, правда. Взяли трехлитровую баклажку за 600 рублей. А ночью... Ночью я подумала, что умираю. Температура, туалет каждые полчаса, муж рядом с таким же лицом лежит. Соседка по гостинице говорит: "А, это у вас "химия" была, наверное”».

Покупать вино в Абхазии у случайных продавцов – лотерея. Кто-то везет домой бутылочки «Лыхны», а кто-то – порошок с водой в пластиковой бутылке.

«Мы потом три дня отходили. Хорошо, что аптечка была с собой, а так – вызывай скорую, но скорую в Цандрипше не дождешься. И самое обидное – дядька этот на рынке на следующий день стоял на том же месте и кому-то другому такое же “впаривал”. В общем, вино в Абхазии теперь только в нормальных винодельнях. А природа красивая, правда».

Тема с нелегальным вином всплывает в чатах постоянно. Но почему-то именно после 2025 года жалоб стало заметно больше – то ли спирт подешевел, то ли совесть у некоторых продавцов закончилась окончательно.

Про бродячих собак и мусор

Отдельная тема, о которой молчат туристические брошюры, – кого вы встретите на пляже и в лесу. Нет, не туристов из соседнего отеля.

«Смех сквозь слезы, серьезно. Ты идешь по территории базы, а тебе навстречу – пес. Большой, но не страшный, но их там стая. Штук пять. Они не кусают, но провожают тебя до самого моря и обратно. Как будто конвой. Я собак люблю, но когда каждое утро тебя обнюхивают пять беспризорников с непонятными болячками – расслабляться как-то трудно».

Бродячие собаки на курортах – проблема не только Абхазии, но там она стоит особенно остро. Стаи сбиваются возле столовых и мусорок, которых, кстати, тоже навалом.

«А мусорки... Вы не представляете, что там за запах, когда жара +30. Мы из машины выходим и нос зажимаем. Горы мешков, которые не вывозят по три дня. Чайки над этим кружат, собаки роются. И до ближайшего кафе метров двадцать. В общем, аппетит пропадает сразу. Мы потом в номере бутербродами перебивались. Абхазия – это красиво? На фото – да. Вживую – если вы фанат экстрима».

Про мелкие, но бесячие кражи

Тему воровства в Абхазии обойти нельзя. Но украденные трусы, которые кочуют из одной статьи в другую, – это уже мем. На самом деле крадут чаще более дорогие и практичные вещи.

«У мужа из кармана рюкзака вытащили пауэрбанк. Понимаете, не телефон, не деньги – пауэрбанк за 1500 рублей. Мы сидели на гальке, отошли купаться на десять минут, вещи остались под полотенцем. Возвращаемся – рюкзак расстегнут, зарядки нет. Ну кто украдет пауэрбанк, зачем? И главное – местные пожимают плечами: "У нас не воруют, вам показалось". Ага, конечно».

В чатах путешественников сейчас полно таких историй: пропадают зарядки, наушники, адаптеры для розеток, даже полотенца с шезлонгов. Не фатально, но осадочек остается.

«А еще бесит, что каждый второй на улице: "Магазин, заходи, вино, мед, дешево". Гид на экскурсии сначала показался нормальным, а потом полдороги канючит: "Скиньтесь на бензин, мы ж свои". Я ему: "У вас что, в стоимость экскурсии не входит бензин?". Он обиделся, а я устала. Хотела просто отдыхать, а не торговаться как на базаре и бояться, что из сумки что-нибудь вытащат».

Про свет по расписанию

Если вы думаете, что отключение горячей воды на две недели – это катастрофа, вы просто не были в абхазском частном секторе в июле.

«Я нормальный парень, не привередливый. Могу спать в палатке, могу без душа. Но тут такое. Жара под 35 градусов. Каждый вечер, КАЖДЫЙ, в 7 часов вечера свет вырубается. И сидишь без кондиционера, без вентилятора, телефон садится, а зарядить негде. Мы свечки зажигали – романтика, да, но только в первый вечер. На пятый вечер хочется просто включить чайник и помыть голову. А горячей воды вообще нет, ее включают на час утром и все. Вот и думаю: за эти деньги я мог снять комнату в Краснодаре с кондиционером и вайфаем, а тут "колорит" в виде полной темноты и холодного душа».

Это не частный случай. Перебои с электричеством в Абхазии – системная история. Когда-то к этому относились снисходительно: «Ну, Юг, ну, страна с душой». Сейчас – все чаще: «Я на работе 11 месяцев пахал, чтобы сидеть при свечах?»

Абхазия прекрасна природой. И там действительно есть люди, которые стараются, чтобы вы остались довольны. Но массовый турист – не альпинист-экстремал. Он хочет всего три вещи: чистый номер, свет в розетке и чтобы после ужина не болел живот.

Пока чиновники мечтают о богатых гостях и называют туристов с небольшим бюджетом «саранчой», обычные люди просто перестают ехать и уже просто пишут: «Мы в следующий раз в Турцию, если честно».