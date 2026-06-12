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Китайский миллиардер взял супермодель в жены в древнем французском аббатстве 0 116

Lifenews
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Совет да любовь молодым.

У влюбленных было 10 лет, чтобы проверить свои чувства.

В аббатстве Мон-Сен-Мишель состоялась первая за последние 1000 лет свадьба: жених и невеста - китайские миллиардеры

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО стал сценой для свадебной церемонии известной модели Мин Си и предпринимателя Марио Хо, наследника «короля казино» Макао.

Пара познакомилась в Шанхае около десяти лет назад, помолвка состоялась в 2019 году, затем был заключен брак, а теперь они решили сыграть религиозную свадьбу в окружении сына и дочери в престижном аббатстве и обменяться клятвами в окружении своих близких.

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По этому случаю пара украсила аббатство тысячами цветов розовых и оранжевых оттенков. Мин Си была одета в безупречное белое атласное платье от Ateliers Christian Dior Haute Couture. Минималистичное, структурированное платье отличалось длинным шлейфом и вырезом-лодочкой, открывающим элегантную открытую спину. Модель дополнила свой наряд колье от Graff и изящными серьгами в тон. Ее волосы были уложены в пучок под длинной полупрозрачной фатой. Рядом с ней Марио Хо был одет в классический черный костюм, дополненный изысканным белым галстуком-бабочкой.

После церемонии гости собрались в монастыре Мон-Сен-Мишель на коктейльный прием. Затем молодожены отправились в Довиль на ужин и вечерний прием.

Для свадебного ужина Мин Си выбрала винтажное платье от кутюр Chanel из архивов, датируемое 1989 годом. «1989 год — год моего рождения. Я хотела надеть вещь, которая имела бы для меня настоящую сентиментальную ценность», — объясняет она. «Мы также провели ужин в родном городе Шанель». Это сделало выбор еще более символичным.

Она дополнила наряд ожерельем из белого жемчуга из австралийских Южных морей, принадлежавшим ее свекрови, Анджеле Леонг, серьгами с бриллиантами от Graff и часами Patek Philippe с жемчугом. «Я хотела создать вневременной и идеально гармоничный образ», — объяснила она.

Гости расселись за столами, украшенными золотом и перламутровыми элементами, на ужин из четырех блюд. В меню были представлены местные продукты, в том числе лобстер с цветком цуккини в бульоне том кха. Вечер продолжился разрезанием ванильного свадебного торта.

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Затем подали эспрессо-мартини, поддерживая оживленную атмосферу, пока невеста переодевалась в свой последний наряд вечера: платье Givenchy из весенне-летней коллекции 2026 года от Сары Бертон, дополненное эффектной накидкой. Мин Си просто подводит итог Ее ощущения: «Я чувствовала себя полностью окруженной счастьем».

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#Франция #мода #культура #брак #свадьба #ювелирные украшения #Китай
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