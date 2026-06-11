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Что за люди покорно стоят в очередях в кассы, и не пользуются терминалами 0 508

Lifenews
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Закрытая касса как бы приглашает покупателей расширить цифровые навыки.

Самообслуживание больше подходит для интровертов: только экран, минимум контакта.

Люди отказываются идти на кассы самообслуживания в магазинах и готовы стоять в живой очереди не только из-за нежелания осваивать новые технологии. Есть и другие причины, почему им так удобнее.

Кто эти люди, не желающие пользоваться кассами самообслуживания и стоящие в очереди? Это необязательно технофобы или пожилые люди, которым тяжело осваивать технологии. Очень часто это люди, обладающие набором специфических черт, считает психолог Евгения Заяева.

1. Потребность в живом контакте

«Прежде всего это экстраверты, — говорит психолог. — Самообслуживание больше подходит для интровертов: только экран, минимум контакта. Экстраверты же устроены иначе. Исследования показывают, что они активно ищут социального взаимодействия, потому что оно для них очень важно. Короткий диалог с кассиром заряжает их энергией. Они не станут экономить тридцать секунд в ущерб живому контакту».

2. Ориентация на рутину

Те, кто знает всех кассиров в магазине шаговой доступности по имени, выбирают живую кассу.

«Рутина для них — не скука, а ритуал. А ритуал дает предсказуемость и покой. Зачем менять то, что работает и не вызывает стресса? Новый интерфейс, незнакомые звуки, необходимость переучиваться — все это утомляет в наше технологичное время», — объясняет Евгения Заяева.

3. Отсутствие «суеты сует»

Часто это люди, которые реально не торопятся. Они выскочили из лап суеты — этого бесконечного забега за эффективностью и производительностью.

«Им не нужна экономия двух минут, потому что для них не принципиально, на что эти две минуты потом потратить. На ленту соцсетей? На сериал? А может, на длинную прогулку? Зачем ускорять жизнь, если ты от нее не убегаешь? Живой кассир для них — это разрешение замедлиться без чувства вины», — продолжает эксперт.

4. Нежелание контролировать

Эти люди умеют отпустить контроль. Современный мир — бесконечный шум, уведомления, дедлайны и списки дел, а кассы самообслуживания — еще одна дополнительная задача — взвесить, найти штрихкод, уложить, не ошибиться, следить за экраном, ждать оператора.

«В очереди к живому кассиру человек отпускает контроль. Кладет продукты на ленту и тридцать секунд просто ждет, лишь немного контролируя процесс», — рассказывает психолог.

5. Потребность успокоить тревогу

Часто люди, проходящие мимо касс самообслуживания, тревожные. Звучит как парадокс: казалось бы, тревожный человек должен избегать лишнего общения. Но тревожные люди переживают не столько из-за контакта, сколько из-за ответственности.

«В самообслуживании они отвечают за все сами: что, если весы сломаются? Что, если кто-то подумает, что я ворую? Что, если я не найду код, а за мной стоит нетерпеливый человек? Живой кассир берет ответственность на себя. И тревожный человек выбирает меньше стресса», — объясняет Евгения Заяева.

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#магазины #технологии #тревога #рутина #психология
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