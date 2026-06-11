Армия США может впервые за более чем полвека привести в исполнение смертные приговоры в отношении бывших военнослужащих. Казнь четырех человек, находящихся в камерах смертников, может состояться в случае одобрения инициативы президентом США Дональдом Трампом. О планах порталу Task & Purpose сообщили представители Армии.

Разработанный Армией план казни американцев, приговоренных к высшей мере наказания за убийства и изнасилования, получил название Operation Resolute Justice («Операция «Решительное правосудие»). Он предусматривает перевозку осужденных из тюрьмы в Форт-Ливенворте (Канзас) в федеральный центр исполнения смертных приговоров в Терре-Хоте (Индиана) — место, где с 2001 года проводятся все федеральные казни.

В прошлом месяце Министерство юстиции США отменило мораторий на федеральные казни и одобрило расстрел в качестве одного из методов приведения приговора в исполнение. Ведомство также упростило внутренние процедуры для ускорения рассмотрения дел, связанных со смертной казнью. О том, каким способом могут быть казнены бывшие военнослужащие, не сообщается.

Как уточняет ABC News, внутренний план предписывает нескольким подразделениям Армии США подготовить и обеспечить исполнение приказа не позднее чем через 150 дней после его утверждения президентом. Документ содержит графики координационных совещаний и порядок действий в случае получения соответствующего распоряжения из Белого дома. Кроме того, в нем предусмотрены меры по взаимодействию со средствами массовой информации.

«Учения по данной операции проводятся на регулярной основе на протяжении последних 20 лет. Эти тренировки — стандартный элемент нашего непрерывного планирования и подготовки на случай, если президент утвердит смертный приговор. На сегодняшний день президент не предпринимал никаких действий в отношении троих осужденных, чьи смертные приговоры еще не утверждены президентом», — заявила представитель армии Синтия Смит.

В сентябре прошлого года глава Пентагона США Пит Хегсет заявил, что будет добиваться исполнения смертного приговора в отношении Нидала Хасана, осужденного за массовое убийство на базе Форт-Худ в 2009 году. Тогда по его вине погибли 13 человек и 32 получили ранения.

«Я на сто процентов привержен тому, чтобы смертный приговор Нидалу Хасану был приведен в исполнение. Жертвы и выжившие заслуживают справедливости без дальнейших задержек», — заявил Хегсет.

Еще один заключенный — бывший сержант армии Хасан Акбар, осужденный за атаку с применением гранат и стрелкового оружия в лагере «Пенсильвания» в Кувейте в 2003 году. В результате нападения погибли капитан армии США и майор Военно-воздушных сил (ВВС), еще 14 человек получили ранения. В мае министр обороны Хегсет наградил пострадавших ветеранов медалями «Пурпурное сердце».

Самое давнее дело среди заключенных военной камеры смертников касается бывшего военнослужащего Рональда Грея. В 1988 году военный суд признал его виновным по 14 пунктам, включая умышленные убийства, покушения на убийство и изнасилование трех женщин, две из которых были военнослужащими. В 2008 году президент США Джордж Буш-младший подписал распоряжение о приведении смертного приговора в исполнение, однако решение было оспорено в федеральном суде. В 2016 году суд снял запрет, а уже в 2017 году военный суд отклонил последнюю апелляцию.

Четвертый фигурант — бывший мастер-сержант Тимоти Хеннис. В 1985 году суд штата Северная Каролина признал его виновным в убийстве женщины и двух детей, совершенном во время службы в Форт-Брэгге. Позднее Верховный суд штата отменил приговор, поскольку многократная демонстрация фотографий жертв могла оказать влияние на присяжных. В 1989 году Хеннис был оправдан, однако впоследствии вновь предстал перед судом уже по линии военной юстиции.

С 1916 по 1961 год армия США привела в исполнение 135 смертных приговора. Хотя военные суды и сегодня могут назначать высшую меру наказания, последняя казнь была проведена в 1961 году. Тогда рядовой армии США Джон Беннетт, 19-летний военнослужащий, был повешен за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки.