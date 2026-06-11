На Таллинском шоссе возле Балтэзерса во время движения загорелся автомобиль Mercedes, в котором находилась семья с маленьким ребёнком. К счастью, все пассажиры успели выбраться из машины до того, как пламя охватило автомобиль.

Инцидент произошёл во второй половине дня неподалёку от автобусной остановки «Ādažu sanatorija». Из-за происшествия на оживлённом участке Таллинского шоссе образовалась пробка, а движение транспорта пришлось организовать по одной полосе.

По словам очевидцев, возгорание началось во время движения автомобиля. Водитель заметил проблему и успел съехать на обочину, остановив машину возле остановки общественного транспорта.

В салоне находились мужчина, женщина и ребёнок дошкольного возраста. Все они смогли самостоятельно покинуть автомобиль и забрать самые необходимые вещи до того, как огонь распространился по машине.

Жители ближайших домов рассказывают, что густой дым был заметен издалека.

«Я услышал шум, выглянул и увидел огромные клубы дыма. Пока горела машина, раздавались хлопки — вероятно, лопались шины», — рассказал передаче Degpunktā (ТВ3) местный житель.

Особое внимание очевидцы обратили на действия сотрудников Военной полиции, которые оказались рядом и быстро взяли ситуацию под контроль.

До прибытия пожарных и сотрудников Государственной полиции военнослужащие оцепили опасную территорию и обеспечивали безопасность участников дорожного движения. По словам местных жителей, благодаря оперативной реакции удалось предотвратить дополнительные риски для водителей и прохожих.

Пожары автомобилей во время движения чаще всего связаны с техническими неисправностями, однако точную причину возгорания в данном случае предстоит установить специалистам.

Главное, что в результате происшествия никто из находившихся в автомобиле людей не пострадал.

Случай в Балтэзерсе ещё раз показывает, насколько важно при первых признаках возгорания немедленно остановить автомобиль и покинуть его, не пытаясь самостоятельно бороться с быстро распространяющимся огнём.