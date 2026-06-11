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Болезнь не смогла сломить её: раскрыты подробности последних дней Людмилы Чурсиной 1 216

Люблю!
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Людмила Чурсина

На 85-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в сообщении.

По информации ряда российских СМИ, причиной смерти могла стать хроническая обструктивная болезнь лёгких. Сообщается, что актриса долгие годы курила и не отказалась от этой привычки даже в последние годы жизни.

Последний год жизни оказался для Людмилы Алексеевны особенно тяжёлым. Как рассказала её давняя подруга и коллега Валентина Асланова, актриса перенесла сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Несмотря на серьёзное вмешательство, уже через два месяца Чурсина вновь вышла на сцену.

«Я видела её лицо — ей было адски больно, но она играла», — вспоминает Асланова.

Позже у актрисы диагностировали онкологическое заболевание. Лечение проходило в Санкт-Петербурге, где жил её любимый племянник. По словам близких, первые результаты терапии внушали надежду: показатели анализов заметно улучшались, и казалось, что болезнь отступает.

Однако затем состояние артистки неожиданно ухудшилось. Она впала в кому, после чего врачи рекомендовали забрать её домой.

«Потом снова неожиданность: звонят из больницы и говорят — забирайте. Пока купили кровать, нашли сиделку, перевезли...», — рассказала подруга актрисы.

Людмила Чурсина была не только выдающейся актрисой, но и одной из самых ярких и красивых женщин советского кинематографа. Её талант и харизма неизменно привлекали внимание зрителей, а личная жизнь нередко становилась предметом обсуждения. Актриса трижды была замужем, однако собственных детей у неё не было. В одном из интервью Чурсина признавалась, что в молодости сделала аборт, поскольку тогда была полностью поглощена работой и карьерой.

Несмотря на отсутствие родных детей, актриса много лет заботилась о своей семье. После смерти сестры и её супруга она взяла под опеку племянника Алексея, а позже стала активно участвовать в жизни его дочерей.

«У меня есть племянник Алексей, его жена Катя и две внучатые племянницы — Саша и Настенька. Я их очень люблю, и фактически они мои внучки. Когда умер папа Алексея, а затем и мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, это меня держит, помимо ролей и театра», — рассказывала актриса.

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За свою долгую карьеру Людмила Чурсина создала десятки запоминающихся образов в кино и на сцене. Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Щит и меч», «Угрюм-река», «Журавушка», «Олеся» и многих других картинах. Новому поколению зрителей она также запомнилась по роли матери Анастасии Кисегач в популярном сериале «Интерны».

До своего 85-летия Людмила Чурсина не дожила чуть больше месяца.

Людмила Чурсина принадлежала к поколению актёров, чьи работы стали частью культурного наследия нескольких эпох. Её роли навсегда останутся в памяти миллионов зрителей, а имя займёт особое место в истории театра и кино.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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