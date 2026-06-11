Новое исследование показало, что избыток соли в рационе может негативно влиять на состояние людей с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). По данным учёных, у пожилых пациентов, употребляющих больше соли, обострения заболевания происходят чаще, а течение болезни оказывается более тяжёлым.

Повышенное потребление поваренной соли у людей старшего возраста с хронической обструктивной болезнью лёгких может быть связано с более высоким риском повторных обострений заболевания. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в научном журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы исследования отмечают, что питание способно оказывать существенное влияние на течение хронических заболеваний дыхательной системы, а некоторые пищевые привычки могут ухудшать состояние пациентов.

В исследовании приняли участие 646 человек старше 60 лет, ранее уже перенёсших обострения ХОБЛ. Участников разделили на две группы в зависимости от количества соли в рационе — с высоким и низким уровнем её потребления. За состоянием здоровья добровольцев наблюдали в течение года.

Результаты показали, что у пациентов, которые употребляли больше соли, обострения заболевания возникали значительно чаще. Кроме того, у них отмечалось ухудшение функции лёгких, снижение уровня насыщения крови кислородом и повышение концентрации углекислого газа в организме.

Также выяснилось, что пациенты из группы высокого потребления соли чаще нуждались в лечении в отделениях интенсивной терапии и дольше находились в стационаре.

По мнению исследователей, сокращение количества соли в рационе может стать одним из простых способов снизить риск осложнений у пожилых людей с ХОБЛ. Учёные подчёркивают, что даже привычные особенности питания способны заметно влиять на течение хронических заболеваний дыхательной системы.

Специалисты напоминают, что при хронической обструктивной болезни лёгких важную роль играет не только медикаментозное лечение, но и образ жизни. Контроль питания, в том числе умеренное потребление соли, может помочь снизить риск обострений и улучшить качество жизни пациентов. Однако любые изменения рациона при хронических заболеваниях желательно обсуждать с лечащим врачом.