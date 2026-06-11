Министр обороны США Пит Хегсет после визита на базу Гуантанамо на Кубе выступил с резким заявлением. По его мнению, заключённые, обвиняемые в терроризме, должны были быть осуждены и казнены ещё много лет назад.

Министр обороны США Пит Хегсет посетил американскую военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе, после чего сделал громкое заявление о судьбе содержащихся там заключённых.

Выступая перед журналистами в городе Тампа (штат Флорида), глава Пентагона заявил, что, по его личному мнению, большинство узников Гуантанамо уже давно должны были предстать перед судом и понести высшую меру наказания.

«Я считаю, что заключённые Гуантанамо уже много лет назад должны были быть казнены за преступления против американского народа», — заявил Хегсет.

Министр напомнил, что сам служил охранником в тюрьме Гуантанамо в 2004–2005 годах. Этот объект был создан после терактов 11 сентября 2001 года для содержания подозреваемых в терроризме.

По словам Хегсета, судебные процессы затянулись на десятилетия из-за проблем в американской системе правосудия.

«Механизм американской юстиции оказался заблокирован. Это происходило ещё в то время, когда я служил в Гуантанамо», — отметил министр.

Он также обвинил в затягивании процессов международные правозащитные организации, общественные движения и адвокатов.

На протяжении многих лет Гуантанамо оставалось объектом критики со стороны правозащитников. Ряд подозреваемых содержался там без суда и следствия, а некоторые бывшие заключённые впоследствии были освобождены после того, как выяснилось, что они не имели отношения к террористической деятельности.

По данным Министерства обороны США, сейчас в тюрьме Гуантанамо остаются 15 заключённых. Двое уже осуждены военным судом, процессы в отношении ещё семи человек продолжаются.

Трое заключённых находятся под стражей на неопределённый срок: власти не предъявляют им новых обвинений, но и не освобождают. Ещё трое могут быть переведены в другие страны.

Самым известным узником остаётся гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, которого американские власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года. В результате этих атак погибли почти три тысячи человек.

Правозащитные организации продолжают критиковать практику бессрочного содержания под стражей и использование военных трибуналов для рассмотрения подобных дел. За последние годы несколько американских администраций пытались закрыть тюрьму в Гуантанамо, однако реализовать эти планы так и не удалось.

При этом часть заключённых была переведена в другие американские исправительные учреждения или передана третьим странам.

Заявление Пита Хегсета вновь привлекло внимание к судьбе тюрьмы Гуантанамо, которая уже более двух десятилетий остаётся одной из самых спорных страниц американской антитеррористической политики. Дискуссия о законности бессрочного содержания заключённых и будущем самой тюрьмы продолжается до сих пор.