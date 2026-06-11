Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не рассматривает себя в качестве представителя Европы на потенциальных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, ведущую роль в таком диалоге должны взять на себя крупнейшие европейские державы — Франция, Германия и Великобритания.

Как сообщает телеканал MTV Uutiset, Стубб отметил, что страны Северной Европы, включая Финляндию и Норвегию, могут оказывать поддержку переговорному процессу, однако скорее в качестве помощников и посредников на втором плане.

Финский лидер напомнил, что ранее уже выступал за создание собственного европейского канала общения с российским руководством. При этом любые контакты, по его словам, должны координироваться между союзниками и осуществляться на основе общей позиции европейских государств.

Ранее Стубб предлагал трёхэтапную модель возможного диалога с Москвой. Согласно его идее, первым шагом могло бы стать участие Еврокомиссии. Если такой формат окажется неэффективным, инициативу должна взять на себя так называемая «большая евротройка» — Франция, Германия и Великобритания. В случае отсутствия результата Европе придётся искать новые варианты переговорного процесса.

Таким образом, Александр Стубб считает, что именно крупнейшие европейские государства должны стать основными переговорщиками в возможном диалоге с Москвой, тогда как другие страны ЕС могут выполнять поддерживающую роль.