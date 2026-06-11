Министр внутренних дел Янис Домбрава раскритиковал работу ответственных служб по вопросам убежища и заявил, что Латвии необходим более жёсткий механизм выявления и выдворения лиц, которые, по его мнению, злоупотребляют системой международной защиты.

После посещения центра размещения просителей убежища в Муцениеки министр внутренних дел Янис Домбрава заявил, что нынешняя система позволяет нелегальным мигрантам использовать процедуры предоставления убежища для легализации пребывания в стране.

По словам министра, Латвия должна быстрее выявлять лиц, которые не соответствуют критериям получения международной защиты, и обеспечивать их выдворение.

Домбрава считает, что Государственная пограничная охрана и Управление по делам гражданства и миграции пока не сделали всё возможное для решения этой проблемы.

«Необходимо установить чёткий алгоритм действий, чтобы такие случаи оперативно выявлялись и не приводили к длительному пребыванию людей в Латвии», — заявил министр.

По данным МВД, сейчас центр размещения просителей убежища в Муцениеки фактически работает с превышением проектной вместимости: там находятся 455 человек при рассчитанных 450 местах. Ещё 66 просителей убежища размещены в центре «Лиепна» в Алуксненском крае.

На содержание одного просителя убежища государство тратит около 22 евро в сутки.

С начала года в Латвии зарегистрировано 490 ходатайств о предоставлении убежища. Больше всего заявителей прибыло из Сомали, Египта, Афганистана, Пакистана и Бангладеш.

Что важно знать: подача заявления о предоставлении убежища не означает автоматического получения статуса беженца. Каждое заявление проходит проверку, в ходе которой оцениваются основания для предоставления международной защиты.

Министр также обратил внимание на бытовые проблемы в центре размещения и заявил, что часть его обитателей открыто признаёт факт незаконного пересечения внешней границы Евросоюза.

Тема миграции становится одной из ключевых для нового руководства МВД. Домбрава уже объявил ограничение иммиграции своим главным политическим приоритетом. В ближайшее время министерство намерено подготовить план действий по реализации рекомендаций парламентской следственной комиссии, которая изучала вопросы миграционной политики и контроля за пребыванием иностранцев в стране.

По замыслу МВД, новые меры должны усложнить возможности для нелегального пребывания в Латвии и закрыть схемы, которые, по мнению министерства, позволяют экономическим мигрантам использовать механизмы предоставления убежища для легализации своего статуса.

Ожидается, что конкретные предложения по изменению подхода к вопросам убежища и миграционного контроля правительство рассмотрит в ближайшие месяцы.