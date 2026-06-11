Жителям Латвии пока не стоит опасаться роста стоимости проезда в региональных автобусах и поездах. Министр сообщения Рихард Козловскис заявил, что до осени повышение цен на билеты не планируется, хотя финансовые проблемы отрасли остаются нерешёнными.

Стоимость билетов в региональном пассажирском транспорте как минимум в ближайшие месяцы останется без изменений. Об этом в эфире программы «Утренняя панорама» сообщил министр сообщения Рихард Козловскис.

По словам министра, вопрос повышения тарифов до осени не рассматривается.

«До осени этого точно не произойдёт», — заявил Козловскис, добавив, что более ясная картина относительно дальнейших решений может появиться к концу лета.

Одновременно министр признал, что в отрасли сохраняются серьёзные проблемы. Он поручил Автотранспортной дирекции уже на следующей неделе представить предложения по выходу из сложившейся ситуации.

Поводом для обсуждения стала обеспокоенность перевозчиков ростом расходов. Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков ранее призвала министерство срочно заняться вопросами финансирования отрасли.

Перевозчики указывают, что за последние месяцы выросли затраты на топливо, а дополнительное давление на рынок оказывает нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, влияющая на мировые цены на энергоресурсы.

По мнению отрасли, государству необходимо обеспечить механизм компенсации расходов и своевременно индексировать долгосрочные договоры перевозчиков в соответствии с изменившимися экономическими условиями.

Что важно знать: речь идёт не только о прибыли транспортных компаний. Перевозчики предупреждают, что при отсутствии дополнительного финансирования под угрозой может оказаться доступность общественного транспорта в регионах. В ассоциации подчёркивают, что для многих жителей регионов автобусы остаются единственным способом добраться до работы, медицинских учреждений, школ и государственных служб.

Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс заявил, что проблему нельзя откладывать на неопределённое время, поскольку последствия могут напрямую затронуть пассажиров.

Пока власти обещают сохранить нынешние тарифы, однако к концу лета правительству, вероятно, придётся определить, каким образом компенсировать перевозчикам растущие расходы и избежать ухудшения транспортного сообщения в регионах.

Таким образом, подорожание билетов в ближайшие месяцы не ожидается, но дискуссия о финансировании общественного транспорта далека от завершения.