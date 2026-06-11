Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр сообщил, ждать ли повышения цен на билеты в региональном транспорте 0 120

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автовокзал в Лиепае
ФОТО: LETA

Жителям Латвии пока не стоит опасаться роста стоимости проезда в региональных автобусах и поездах. Министр сообщения Рихард Козловскис заявил, что до осени повышение цен на билеты не планируется, хотя финансовые проблемы отрасли остаются нерешёнными.

Стоимость билетов в региональном пассажирском транспорте как минимум в ближайшие месяцы останется без изменений. Об этом в эфире программы «Утренняя панорама» сообщил министр сообщения Рихард Козловскис.

По словам министра, вопрос повышения тарифов до осени не рассматривается.

«До осени этого точно не произойдёт», — заявил Козловскис, добавив, что более ясная картина относительно дальнейших решений может появиться к концу лета.

Одновременно министр признал, что в отрасли сохраняются серьёзные проблемы. Он поручил Автотранспортной дирекции уже на следующей неделе представить предложения по выходу из сложившейся ситуации.

Поводом для обсуждения стала обеспокоенность перевозчиков ростом расходов. Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков ранее призвала министерство срочно заняться вопросами финансирования отрасли.

Перевозчики указывают, что за последние месяцы выросли затраты на топливо, а дополнительное давление на рынок оказывает нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, влияющая на мировые цены на энергоресурсы.

По мнению отрасли, государству необходимо обеспечить механизм компенсации расходов и своевременно индексировать долгосрочные договоры перевозчиков в соответствии с изменившимися экономическими условиями.

Что важно знать: речь идёт не только о прибыли транспортных компаний. Перевозчики предупреждают, что при отсутствии дополнительного финансирования под угрозой может оказаться доступность общественного транспорта в регионах. В ассоциации подчёркивают, что для многих жителей регионов автобусы остаются единственным способом добраться до работы, медицинских учреждений, школ и государственных служб.

Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс заявил, что проблему нельзя откладывать на неопределённое время, поскольку последствия могут напрямую затронуть пассажиров.

Пока власти обещают сохранить нынешние тарифы, однако к концу лета правительству, вероятно, придётся определить, каким образом компенсировать перевозчикам растущие расходы и избежать ухудшения транспортного сообщения в регионах.

Таким образом, подорожание билетов в ближайшие месяцы не ожидается, но дискуссия о финансировании общественного транспорта далека от завершения.

×
Читайте нас также:
#цены #финансы #Латвия #транспорт #Рихард Козловскис #экономика #общественный транспорт #тарифы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Панорама Риги
Изображение к статье: Гроза в Риге.
Изображение к статье: Мясной павильон
Изображение к статье: Мужчина снимает деньги в банкомате

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стубб назвал страны, которые должны вести переговоры с Путиным от Европы
В мире
Изображение к статье: Как добиться пышного цветения бархатцев
Дом и сад
Изображение к статье: Городская служба безопасности в действии
ЧП и криминал
Изображение к статье: Закончится ли война в 2026 году? Эксперт назвал наиболее вероятный сценарий
В мире
Изображение к статье: Польские депутаты потребовали от Винницы переименовать улицу Степана Бандеры
В мире
Изображение к статье: Один из объектов экспозиции
Культура &
Изображение к статье: Стубб назвал страны, которые должны вести переговоры с Путиным от Европы
В мире
Изображение к статье: Как добиться пышного цветения бархатцев
Дом и сад
Изображение к статье: Городская служба безопасности в действии
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео