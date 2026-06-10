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В Риге объявлено оранжевое предупреждение: утром придет экстренное сообщение об опасной погоде 0 888

Наша Латвия
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гроза в Риге.

В Риге в четверг, 11 июня, ожидается опасная гроза, возможен крупный град. В связи с этим утром жителям районов, где может быть опасная погода, планируется разослать сообщение через систему сотового оповещения.

По прогнозам метеорологов, в Риге объявлено оранжевое предупреждение — это вторая по степени опасности категория. Самоуправление призывает жителей без особой необходимости не выходить на улицу и особенно избегать парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок. Во время грозы могут ломаться деревья и их ветви.

Метеорологи предупреждают, что в четверг с 12:00 до 16:00 в центральных и восточных районах Латвии ожидаются грозы с очень сильными ливнями, резкими порывами ветра до 20-24 метров в секунду и градом. Местами возможен крупный град. По мере развития ситуации информация в предупреждениях может уточняться.

Утром в четверг в районах, которым может угрожать непогода, планируется разослать сообщение сотового вещания. Такие уведомления жители получают прямо на мобильные телефоны.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает заранее подготовиться к непогоде: полностью зарядить мобильный телефон, скачать приложение 112, подготовить фонарики и батарейки, убрать с балконов вещи, которые может унести ветер, закрепить легкие предметы во дворах частных домов и не парковать автомобили под деревьями или рядом с ними.

Во время грозы по возможности нужно оставаться в помещениях и выходить только в случае крайней необходимости. На улице следует избегать деревьев, рекламных щитов, строительных лесов и мостов. Дома нужно закрыть окна, двери и чердачные люки, не находиться рядом с окнами и не оставлять зажженные свечи без присмотра.

Если детям во время непогоды необходимо выйти из дома, их желательно сопровождать. Пользоваться зонтом во время сильного ветра не рекомендуется: он ухудшает видимость, усиливает воздействие порывов ветра и может травмировать других людей.

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#погода #Латвия #безопасность #гроза
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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