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Руководители Риги поссорились из-за Центрального рынка, на котором может рухнуть крыша 0 140

Политика
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Павильон Рижского Центрального рынка

Павильон Рижского Центрального рынка

Государственное бюро по контролю за строительство запретило эксплуатацию мясного павильона Рижского Центрального рынка. С завтрашнего дня это здание будет закрыто. Торговцы в отчаянии - куда девать продукты и где теперь работать?

Но руководители столичной думы заняты другим - выяснением взаимоотношений! Мэр Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"), узнав о скандале в связи решением закрыть рыночный павильон, вместо того, чтобы собрать экстренное совещание и принять меры, начал комментировать случившиеся в... социальных сетях.

Клейнбергс попытался перекинуть ответственность на своего зама - Эдвардса Ратниекса (Нацобъединение) и написал в социальной сети X, что поручит Ратниексу, отвечающему за городское имущество, разъяснить обществу, что собственно произошло.

Вице-мэр был, мягко говоря, удивлен, поскольку уже обсудил с Клейнбергсом ситуацию, о чем Ратниекс и написал в той же социальной сети:

"До сих пор нахожусь в думе и провожу заседание Рижской думы (!!!). Когда ты присутствовал на заседании и не уходил, я проинформировал тебя о ситуации, сложившейся на Рижском Центральном рынке и возможном решении Госбюро по контролю за строительством, и сообщил о действиях. Я продолжу держать руку на пульсе в этом вопросе".

Скоро, конечно, мы увидим, чем торговцам и рынку поможет это "держание руки на пульсе". До сих пор Ратниекс, как хозяйственник, себя никак не проявил, и запомнился рижанам только в качестве борца с театром им. М. Чехова.

Конечно, с "неправильной" вывеской на театре бороться легче и приятнее, чем наводить порядок на Центральном рынке.

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Эдуард Эльдаров
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