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«К этим детям обращались на русском!» Парламентский секретарь минкульта шокирован 2 650

Политика
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Парламентский секретарь минкульта

Парламентский секретарь минкульта

"Сплочение общества должно происходить на основе госязыка!"

Бывший шеф Национального совета по электронным СМИ, а ныне парламентский секретарь минкульта Иварс Аболиньш в социальных сетях возмутился тем, что, как оказалось, к гражданам ряда третьих стран министерство культуры решило обращаться на русском.

"К детям жителей Пакистана и Индии, в том числе и другим гражданам третьих стран, при руководстве экс-министра Агнесе Лаце было решено обратиться по-русски. Мы выяснили, что администрируемый министерством проект сплочения общества, где почти 86 000 евро вложено в проект, предусматривал для граждан третьих стран возможность учиться театральному искусству. Обращение к этим детям адресовано и на русском языке.

Кроме того, в цирковой школе реализован проект, предлагающий детям граждан третьих стран освоить цирковое искусство и … опять же анкета есть и на русском языке.

При этом речь идет даже не только о гражданах России - четко указано, что целевой группой являются также прибывшие из Пакистана и Индии, которых под руководством Агнесе Лаце решено интегрировать в латвийское общество, обратившись по-русски.

Сплочение общества должно происходить на основе латышского языка, и недопустимо, чтобы приезжих за государственные деньги сразу заталкивали в русское информационное пространство и, по сути, продолжалась начатая во время советской оккупации русификация.

Под руководством Агнесе Лаце проигнорированы принятые еще при Науре Пунтулисе основополагающие принципы сплоченного и гражданско-активного общества, в которых четко подчеркивается, что объединяющий язык в Латвии — латышский.

В Конституции также четко сказано, что в Латвии есть один государственный язык - латышский", - написал в социальной сети X Иварс Аболиньш.

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#образование #русский язык #Латвия #общество #культура #интеграция #социальные сети #политика
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Эдуард Эльдаров
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