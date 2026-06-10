Сын голливудского режиссёра Роба Райнера, обвиняемый в убийстве собственных родителей, обратился в суд с просьбой предоставить ему доступ к многомиллионному семейному трасту. По его словам, деньги необходимы для оплаты услуг известного адвоката по уголовным делам.

32-летний Ник Райнер подал официальное ходатайство о досрочном получении части средств из трастового фонда, созданного его покойными родителями — режиссёром Робом Райнером и его супругой Мишель Зингер.

Как сообщает издание Hello!, стоимость фонда составляет около 1,5 миллиона долларов. Согласно условиям траста, Райнер должен был получить половину суммы после достижения 30-летнего возраста, а оставшуюся часть — в 35 лет. Однако сейчас он просит предоставить ему доступ ко второй выплате раньше установленного срока.

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В судебных документах говорится, что средства необходимы для повторного привлечения к защите известного американского адвоката Алана Джексона, которого называют одним из наиболее востребованных специалистов по уголовным делам в США.

По данным стороны защиты, Джексон прекратил представлять интересы Райнера ещё в январе после того, как ожидаемое финансирование не поступило. В настоящее время обвиняемого представляет государственный адвокат.

В ходатайстве утверждается, что отсутствие возможности нанять выбранного защитника может существенно повлиять на шансы подсудимого добиться оправдания.

Громкое дело потрясло Голливуд

О гибели 78-летнего режиссёра Роба Райнера и его супруги Мишель Зингер стало известно в декабре 2025 года. Их тела с множественными ножевыми ранениями были обнаружены дочерью пары Роми Райнер.

С самого начала расследования главным подозреваемым считался сын супругов Ник Райнер, ранее имевший проблемы с наркотической зависимостью. Спустя несколько часов после обнаружения тел он был арестован.

Позже источники, знакомые с обстоятельствами дела, сообщили, что незадолго до трагедии между Ником и его родителями произошёл серьёзный конфликт на рождественской вечеринке, организованной известным телеведущим и комиком Конаном О'Брайеном.

Если суд признает Райнера виновным, ему может грозить пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь.

Кто такой Роб Райнер

Роб Райнер считается одной из заметных фигур Голливуда. За свою карьеру он снял такие фильмы, как «Мизери», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Пока не сыграл в ящик» и ряд других известных картин.

Кроме того, Райнер снимался в кино как актёр. В частности, он сыграл отца героя Леонардо ДиКаприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Также режиссёр был одним из основателей продюсерской компании Castle Rock Entertainment.

С Мишель Зингер он состоял в браке с 1989 года. Помимо Ника и Роми, супруги воспитывали ещё одного сына — Джека. От предыдущего брака с актрисой Пенни Маршалл у Райнера осталась приёмная дочь.

Ходатайство Ника Райнера может стать одним из ключевых эпизодов громкого уголовного процесса. Пока суд решает вопрос о доступе к семейному трасту, расследование убийства известного режиссёра и его супруги остаётся одним из самых обсуждаемых дел в американском шоу-бизнесе.