Разрублен на части, расчленён топором и перемолот в мясорубке. В таком состоянии останки пожилого мужчины обнаружили правоохранители в Каугури, Юрмала. В ходе расследования выяснилось, что преступление совершила его дочь, к которой мужчина приехал в гости. Предупреждаем, что текст ниже может вызвать тяжёлые эмоции, поэтому, если вы являетесь впечатлительной персоной, дальше лучше не читайть.

Летом прошлого года из поля зрения окружающих исчез 74-летний Янис. Местные жители заметили, что он гостил у своей 44-летней дочери Марины в Каугури. Он приезжал к ней, поскольку был её кормильцем, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

«У неё психические проблемы, и, насколько я понимаю, сейчас она находится в психиатрической больнице. Её обследовали. Насколько мне известно, сейчас она там. У неё была собака, и эта собака заболела, умерла или что-то такое... Она всё время гуляла с ней, очень её любила, а потом животное исчезло. Так мне рассказывала соседка, которая живёт рядом. У неё была квартира в Резекне, она то приезжала, то уезжала. Видимо, приехала, чтобы похоронить собаку или что-то сделать с ней», — рассказывают соседи.

Однако предать питомца земле Янису не удалось. Позже полицейские найдут собаку уже мумифицированной, завёрнутой в несколько одеял и спальных мешков. Сам мужчина также уже не покинет квартиру своими силами.

«Он был выше моего мужа, крепкий мужчина. Мы хорошо ладили, здоровались, он гулял вдоль моря. Потом он исчез. Я спросила соседку, куда делся Янка, его что-то не видно. Я говорю — он же всё время ходил к морю. Она ответила, что его нет уже с августа. Тогда другая дочь, его сестра, живущая за границей, начала искать отца», — рассказывают соседи.

Сначала в квартиру в Каугури приехала родственница, чтобы выяснить, что случилось с мужчиной, который уже полтора месяца не выходил на связь, однако Марина не впустила её в своё жильё. После этого по адресу прибыли полицейские.

«Она открыла дверь, они вошли, а отец уже был там... (Degpunktā: Он всё ещё находился в квартире?) Она жила с отцом и разрезала его пополам. А эти чёрные мешки... Мы не могли понять. Возвращались из магазина и видим — выносят какие-то чёрные мешки люди в специальных комбинезонах и масках. (Degpunktā: А запаха из квартиры не было?) Люди по соседству начали чувствовать запах и спрашивать друг друга, что произошло. Но никто ничего не знал. А потом с пятого этажа на четвёртый начали ползти черви...» — говорят соседи.

Представитель Государственной полиции Вячеслав Гудовский рассказал: «При осмотре одной из комнат были обнаружены несколько мешков с разрезанными частями матрасов, подушек и постельного белья, внутри которых находились фрагменты человеческой кожи и частей тела. Также были обнаружены фрагменты мягких тканей человеческого тела».

Фрагменты тела мужчины нашли даже в мясорубке, стоявшей в квартире. Полиция сообщает, что в жилище были обнаружены различные предметы — топор, ножи, разделочные доски для мяса, на которых были найдены биологические следы пропавшего мужчины. Там же была задержана родственница погибшего, которую в ходе расследования признали подозреваемой и направили на амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу.

В настоящее время женщина находится под строгим надзором в медицинском учреждении. Уголовное дело передано в прокуратуру. За подобное преступление может грозить вплоть до пожизненного заключения, однако в ходе судебного разбирательства ещё предстоит установить все обстоятельства и мотивы преступления.

Также предстоит выяснить, использовала ли Марина указанные инструменты и кухонные принадлежности исключительно для сокрытия тела или имел место каннибализм. Некоторые части тела до сих пор не найдены.