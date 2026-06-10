За несколько лет паразит поразил более 171 700 животных и 2 070 человек в странах Центральной Америки.

Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA) объявило о временных ограничениях на импорт домашнего скота из Техаса после обнаружения в американском штате опасного вредителя — личинок мясной мухи. Этот паразит поражает как сельскохозяйственных, так и диких животных, а в редких случаях может представлять угрозу и для человека.

Согласно новым правилам, ввозу в Канаду не подлежат животные, которые были выращены или находились на территории Техаса в течение 21 дня до прибытия на американо-канадскую границу.

Хотя так называемый винтовой червь (New World screwworm), как еще называют эти личинки, не встречается в Канаде, специалисты отмечают, что в летний период климатические условия в стране могут временно способствовать выживанию паразита. Для размножения мясной мухи наиболее благоприятна жаркая и влажная погода при температуре от 25 до 30 °C.

«Личинки этой паразитической мухи, питающиеся живой плотью, представляют серьезную угрозу для жизни зараженных животных. Хотя холодный климат Канады не подходит для постоянного существования вредителя, летом он способен выживать в течение непродолжительного времени. Поэтому введение ограничений рассматривается как обоснованная мера по предотвращению проникновения паразита в страну и защите здоровья животных», — говорится в заявлении.

Агентство призвало владельцев животных и ветеринаров внимательно следить за возможными признаками заражения. Паразит проникает в организм через открытые раны, поэтому усиление воспаления и ухудшение состояния поврежденных тканей могут свидетельствовать о наличии личинок. Канадцам, путешествующим в Техас с домашними питомцами, также рекомендуется регулярно осматривать своих питомцев.

CFIA продолжит тесное сотрудничество с американскими коллегами для оценки ситуации и корректировки принимаемых мер по мере необходимости. Несколько американских штатов также приняли превентивные меры для снижения риска распространения паразита.

Распространение личинок мясной мухи в США Первый случай заражения винтовым червем в Техасе был выявлен 3 июня у крупного рогатого скота в округе Завала. Личинки обнаружили в пупочной области трехнедельного теленка, рассказывал ранее RTVI.US. В пятницу стало известно о втором заражении. Паразита также выявили у теленка во время проверки подозрительных случаев, пишет Newsweek.

Вокруг обоих очагов заражения введена карантинная зона. Перемещение животных за ее пределы запрещено без предварительной инспекции. Специалисты Службы инспекции здоровья животных и растений США и Комиссии по охране здоровья животных Техаса продолжают вести поиск признаков инфицирования других животных в прилегающих районах, а также собирать подозрительные образцы.

Губернатор Техаса Грег Эбботт расширил действие режима чрезвычайной ситуации на весь штат и распорядился задействовать при необходимости «все доступные ресурсы» для борьбы с угрозой. Планируется ускоренное внедрение в популяцию мух-самцов, зараженных специальной бактерией, которые при спаривании с самками стерилизуют их и препятствуют размножению вредителя.

В отличие от большинства опарышей, питающихся отмершими тканями, личинки винтового червя поражают здоровые ткани организма, что нередко приводит к гибели животного. Самки откладывают яйца в открытые раны и даже небольшие царапины, а личинки появляются уже через несколько часов. Среди характерных признаков заражения — болезненные раны, а также наличие личинок в области носа, ушей, гениталий или пупка новорожденных животных.

Мясная муха чаще всего встречается в Южной Америке, некоторых странах Карибского бассейна, а в последнее время — в Центральной Америке и Мексике, отмечает Newsweek. Паразит распространяется в основном при перемещении зараженных животных.

Федеральные и местные власти США, а также представители скотоводческой отрасли предупреждали об угрозе продвижения паразита через территорию Мексики к американской границе почти два года — с ноября 2024 года, когда заражение было подтверждено на юге Мексики, передает Associated Press.

За несколько лет паразит поразил более 171 700 животных и 2 070 человек в странах Центральной Америки. Всего зарегистрировано 10 смертельных случаев среди людей.

Год назад власти США закрыли границу для мексиканского скота, чтобы сдержать распространение заболевания. До введения ограничений страна ежегодно импортировала из Мексики более миллиона голов крупного рогатого скота, что составляло около 4-5% всего объема животных, используемых для производства говядины. После ввоза животных откармливали на американских фермах, а затем отправляли на мясокомбинаты.

Закрытие границы в целом ударило по $100-миллиардной индустрии производства говядины в США, так как Техас является ведущим животноводческим штатом. В то же время мексиканские производители, несмотря на то что винтовой червь уже поразил почти 28 000 животных, воспользовались ситуацией для расширения местных откормочных площадок и мясоперерабатывающих предприятий, пишет Reuters.