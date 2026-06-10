Лекарства для лечения диабета и ожирения, такие как «Оземпик» и другие препараты класса GLP-1, могут обладать дополнительным защитным эффектом. Учёные обнаружили, что женщины, принимавшие такие препараты, значительно реже сталкивались с диагнозом рак молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале JCO Oncology Practice.

Исследователи проанализировали медицинские данные более 110 тысяч женщин в возрасте от 45 до 80 лет с индексом массы тела 25 и выше. Около 13,7% участниц имели назначения на препараты группы GLP-1, которые имитируют действие гормона, регулирующего аппетит и уровень сахара в крови.

Сравнение медицинских показателей показало, что у женщин, принимавших такие препараты, риск развития рака молочной железы оказался на 30–35% ниже по сравнению с участницами контрольной группы.

Чтобы исключить влияние посторонних факторов, учёные дополнительно сопоставили данные по возрасту, расе, индексу массы тела и наличию сахарного диабета. Даже после такой корректировки результаты остались практически неизменными.

Почему препараты могут защищать от рака

Избыточная масса тела, особенно после наступления менопаузы, считается одним из важных факторов риска развития рака груди. Поэтому часть защитного эффекта исследователи связывают с потерей веса.

Однако специалисты предполагают, что дело не только в этом.

Известно, что препараты GLP-1 способны снижать хроническое воспаление в организме, которое может способствовать развитию опухолевых процессов. Кроме того, они влияют на обмен веществ и эпигенетические механизмы — процессы, регулирующие активность генов без изменения самой структуры ДНК.

Учёные не исключают, что именно сочетание нескольких биологических механизмов обеспечивает дополнительную защиту организма.

Пока рано говорить о профилактике рака

Несмотря на обнадёживающие результаты, специалисты подчёркивают, что исследование носило наблюдательный характер. Оно показывает статистическую связь между приёмом препаратов и снижением риска заболевания, но пока не доказывает прямую причинно-следственную зависимость.

Для окончательного подтверждения эффекта потребуются специальные клинические исследования, которые позволят установить, действительно ли препараты GLP-1 могут использоваться не только для контроля веса и лечения диабета, но и в качестве средства профилактики онкологических заболеваний.

Популярные препараты для снижения веса продолжают удивлять учёных новыми потенциальными преимуществами. Если дальнейшие исследования подтвердят полученные данные, лекарства класса GLP-1 могут стать важным инструментом не только в борьбе с ожирением и диабетом, но и в профилактике одного из самых распространённых видов рака у женщин.