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Украина вновь атаковала объекты в глубине России: горят завод в Самаре и военное предприятие в Чебоксарах 5 261

В мире
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горящий завод в России
ФОТО: twitter

В ночь на среду в нескольких российских регионах были зафиксированы удары по промышленным объектам. Сообщается о пожарах на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре и на предприятии, связанном с производством компонентов для военной техники, в Чебоксарах.

Украинские удары вновь затронули объекты на территории России. В среду утром появились сообщения о пожарах на предприятиях в Самарской области и Чувашии.

По данным Telegram-канала Astra, жители Самары сообщали о серии взрывов, после которых над городом поднялся густой дым. На опубликованных в социальных сетях видеозаписях и фотографиях виден пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

Официальной информации о масштабах повреждений на момент публикации не приводилось.

Сообщения о взрывах поступили и из Чебоксар. Там, по данным украинских источников, под удар попало предприятие «ВНИИР-Прогресс», после чего на его территории начался пожар.

Это предприятие специализируется на производстве различного оборудования для военной техники, включая системы управления, электромеханические приводы и гидравлические компоненты.

По информации украинского Telegram-канала Exile Nova, для атаки использовались ракеты Flamingo. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Подобные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры в глубине российской территории становятся всё более регулярными. В последние месяцы Украина неоднократно заявляла, что рассматривает такие объекты как законные военные цели, поскольку они используются для обеспечения российских вооружённых сил.

Примечательно, что оба объекта уже подвергались атакам ранее. Это может свидетельствовать о том, что они продолжают оставаться в числе приоритетных целей украинских операций.

Что важно понимать: в последние годы нефтеперерабатывающие предприятия и заводы, связанные с военным производством, всё чаще оказываются в центре противостояния. Такие удары способны влиять не только на военную логистику, но и на работу отдельных отраслей промышленности.

На данный момент российские власти не сообщали о возможных жертвах или полном объёме ущерба.

Ситуация вокруг объектов в Самаре и Чебоксарах продолжает развиваться, а информация о последствиях ударов уточняется.

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#Украина #энергетика #промышленность #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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