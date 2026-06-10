Главная комиссия по служебной этике Литвы пришла к выводу, что премьер-министр Инга Ругинене нарушила закон, включив членов своей семьи в состав официальных делегаций. Теперь глава правительства должна возместить расходы, однако сама она намерена оспорить это решение в суде.

Главная комиссия по служебной этике Литвы (VTEK) во вторник признала, что Инга Ругинене допустила серьёзное нарушение законодательства, связанное с организацией зарубежных поездок.

Поводом для разбирательства стали две официальные командировки. В феврале премьер-министр посетила зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо, куда её сопровождал супруг. В марте во время визита в Ватикан на встречу с Папой Римским вместе с ней отправились муж, дочь и сын.

Как установила комиссия, состав обеих официальных делегаций утверждала сама Ругинене, а расходы на поездки её родственников были оплачены из государственного бюджета. По итогам проверки VTEK обязала премьер-министра компенсировать государству затраты, связанные с участием членов семьи в этих поездках.

В правительстве с выводами комиссии не согласны. Пресс-секретарь главы правительства Игнас-Альгирдас Добровольскис заявил, что решение будет обжаловано в суде. По его словам, премьер-министр считает, что действовала в рамках существующих процедур и многолетней практики, которая ранее применялась при зарубежных визитах высших должностных лиц государства.

«Мы считаем, что это дело затрагивает вопросы соотношения правовых норм и сложившейся практики, поэтому оценка комиссии будет оспорена в судебном порядке», — подчеркнул представитель премьер-министра.

В правительстве также отмечают, что ещё в марте сами обратились в комиссию с просьбой дать официальную оценку существующей практике формирования делегаций.

В правящей Литовской социал-демократической партии считают, что решение комиссии поможет устранить неопределённость и создать более понятные правила для всех государственных должностных лиц. Представители партии отмечают, что вопросы о допустимости участия родственников в официальных поездках поднимались и раньше, однако до сих пор не имели столь чёткой правовой оценки.

Теперь окончательную точку в споре, вероятно, поставит суд, который должен определить, соответствовали ли действия премьер-министра действующему законодательству.

Этот случай уже стал одним из самых заметных этических скандалов в литовской политике за последнее время и может повлиять на практику формирования официальных делегаций в будущем.