Май 2026 года занял второе место в списке самых жарких майских месяцев за всю историю метеонаблюдений. По данным европейской службы по изменению климата Copernicus, аномально высокие температуры были зафиксированы как на суше, так и в океане, а Западная Европа столкнулась с одной из самых ранних и интенсивных волн жары за всю историю наблюдений.

Согласно данным Службы по изменению климата Copernicus (C3S), работающей при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), средняя глобальная температура воздуха в мае составила 15,81 °C. Это на 0,55 °C выше среднего показателя за период 1991–2020 годов. Более тёплым был только май 2024 года, сообщает tribune.

Температура поверхности мирового океана также оставалась вблизи рекордных значений. В тропической части Тихого океана продолжилось потепление, что связано с формированием климатического явления Эль-Ниньо.

Европа пережила аномально раннюю жару

Во второй половине мая Европа столкнулась с резким переходом от прохладной погоды к экстремально высоким температурам.

Особенно сильно волна жары затронула Францию, Великобританию, Ирландию и Португалию. По данным климатологов, это была одна из самых интенсивных ранних волн жары, когда-либо зарегистрированных в регионе. Во многих странах были побиты майские температурные рекорды.

В ряде районов ощущаемая температура достигала 35–40 °C, что создавало серьёзную тепловую нагрузку на население.

«Необычно ранняя и интенсивная волна жары в Европе показывает, насколько быстро климатические экстремумы становятся новой нормой, а не исключением», — отметила руководитель климатического направления ECMWF Саманта Бёрджесс.

Засуха на западе, наводнения на востоке

В то время как Испания, Италия и другие районы Южной и Западной Европы столкнулись с дефицитом осадков, в Турции, Болгарии и Молдове были зафиксированы наводнения.

Северная Европа и часть Скандинавии, напротив, получили больше осадков, чем обычно. Одновременно значительная часть Центральной и Восточной Европы переживала засушливый период. В крупных речных бассейнах, включая Дунай и Вислу, уровень воды оказался ниже средних многолетних значений.

Климатические контрасты по всему миру

За пределами Европы более влажная погода наблюдалась в северных и юго-восточных районах Северной Америки, отдельных регионах Азии, западном Китае, Бразилии, на юге Африки и в Австралии.

Недостаток осадков был отмечен в центральных штатах США, на значительной части территории Южной Америки, на Мадагаскаре и в юго-западной Австралии.

Учёные также сообщили о продолжающемся сокращении площади морского льда. В Арктике в мае его площадь была примерно на 4% ниже нормы и стала четвёртой самой низкой за всю историю наблюдений для этого месяца. В Антарктике ледовый покров оказался на 9% ниже среднего уровня, что соответствует седьмому минимальному показателю для мая.

Новые данные Copernicus подтверждают продолжающуюся тенденцию глобального потепления. Рекордно высокие температуры океанов, ранние волны жары, засухи и наводнения в разных регионах мира свидетельствуют о том, что климатические изменения всё заметнее влияют на погодные условия и становятся одним из ключевых вызовов для многих стран.