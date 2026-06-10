Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава должна участвовать в любых возможных переговорах между Западом и Россией по вопросу войны в Украине. По его словам, решения, принятые без участия Польши, не будут иметь для страны обязательной силы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Варшава должна участвовать в возможных переговорах с Россией по Украине. Об этом пишет Reuters.

«Я очень осторожно отношусь к идеям, звучащим в Западной Европе, касательно скорейшего начала диалога или переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным по Украине», — сказал глава польского правительства.

Туск добавил, что обсуждал эту тему с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она, по его словам, тоже недовольна тем, что часть союзников Украины могут оставить за пределами переговорных форматов. Политик подчеркнул: любые решения или договорённости, принятые без участия Варшавы, не будут для Польши обязательными.

Президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что готов выступить переговорщиком между ЕС и Россией. На эту роль также предлагала себя глава евродипломатии Кая Каллас. Среди возможных посредников упоминали нескольких немецких политиков: Франка-Вальтера Штайнмайера, Герхарда Шрёдера и Ангелу Меркель.

На фоне растущих дискуссий о возможном возобновлении контактов с Москвой внутри Европы усиливаются разногласия относительно формата будущих переговоров. Польша и ряд других союзников Украины настаивают на том, что вопросы европейской безопасности не могут решаться узким кругом государств без учета интересов стран, непосредственно затронутых последствиями войны.