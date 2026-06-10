Американские военные сообщили о завершении серии ударов по объектам в Иране, которые были нанесены в ответ на уничтожение боевого вертолёта Apache у побережья Омана. В Тегеране уже заявили, что атака не останется без ответа.

США завершили военную операцию против целей на территории Ирана, начатую по распоряжению президента Дональда Трампа. Об этом сообщило Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM), отвечающее за операции на Ближнем Востоке.

По данным американской стороны, удары были нанесены в рамках самообороны после уничтожения американского вертолёта Apache, ответственность за которое Вашингтон возлагает на Иран.

В CENTCOM сообщили, что целью операции стали средства противовоздушной обороны, наземные пункты управления и радиолокационные системы наблюдения в районе Ормузского пролива. Для ударов использовалось высокоточное оружие, запущенное с самолётов ВВС и ВМС США.

Незадолго до начала операции Дональд Трамп предупредил, что ответ на уничтожение вертолёта будет «очень жёстким» и «очень мощным». Американские военные назвали свои действия соразмерной реакцией на то, что охарактеризовали как неспровоцированную агрессию со стороны Ирана.

Ситуация вызывает особое внимание из-за стратегического значения Ормузского пролива. Через этот морской коридор проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому любое военное обострение в регионе внимательно отслеживают финансовые рынки и правительства многих стран.

Вскоре после начала ударов министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов ответить на действия США. По его словам, вооружённые силы страны не оставят без ответа ни одну атаку или угрозу. Он также призвал внешние силы покинуть регион, если они хотят избежать дальнейшей эскалации.

Иранские СМИ сообщили о взрывах в нескольких районах страны, включая город Сирик, остров Кешм и окрестности Бендер-Аббаса. По данным агентства Tasnim, в результате ударов в округе Сирик были повреждены две водонапорные ёмкости, что привело к прекращению подачи питьевой воды.

Пока информации о возможных жертвах или масштабах разрушений не приводится.

Несмотря на заявление США о завершении операции, жёсткая реакция Тегерана свидетельствует о том, что напряжённость в регионе остаётся высокой и дальнейшее развитие событий будет зависеть от следующих шагов обеих сторон.