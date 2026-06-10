NASA представило экипаж миссии Artemis III, запуск которой намечен на конец следующего года. Хотя астронавты не будут высаживаться на Луну, им предстоит отработать один из ключевых этапов будущих лунных экспедиций — стыковку космических аппаратов на орбите.

NASA объявило состав экипажа миссии Artemis III, которая станет очередным шагом в реализации масштабной программы по возвращению человека на Луну.

В экипаж вошли астронавты Рэнди Бресник, Фрэнк Рубио и Андре Дуглас, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано. Для последнего участие в миссии станет историческим событием — он станет первым европейцем, задействованным в программе Artemis.

В рамках полёта экипаж не будет совершать посадку на Луну. Основной задачей станет отработка стыковки корабля Orion с двумя лунными посадочными аппаратами на околоземной орбите.

Хотя такая миссия выглядит менее зрелищной, именно подобные испытания считаются необходимым этапом подготовки будущих пилотируемых экспедиций к Луне.

Программа Artemis остаётся одним из крупнейших космических проектов современности. Её долгосрочная цель — не просто высадка людей на поверхность Луны, а создание постоянной инфраструктуры для длительного присутствия человека за пределами Земли. Дополнительный импульс программе придала миссия Artemis II, которая в апреле совершила облёт Луны и установила новый рекорд дальности пилотируемого космического полёта.

Согласно нынешним планам, первая высадка астронавтов в рамках новой лунной программы может состояться уже в 2028 году. До этого на поверхность Луны должны быть доставлены роботизированные аппараты и оборудование для будущей базы.

Для реализации проекта NASA привлекло ряд частных компаний. Они займутся доставкой грузов, созданием роботизированных систем и подготовкой инфраструктуры в районе южного полюса Луны.

На первом этапе предполагается развернуть оборудование и провести исследовательские работы. Затем планируется создание постоянной инфраструктуры, включая системы энергоснабжения. В перспективе база должна превратиться в комплекс, способный обеспечивать длительное проживание астронавтов.

В марте NASA сообщило о намерении направить около 20 миллиардов долларов на реализацию проекта лунной базы и одновременно отказаться от строительства орбитальной станции Gateway вокруг Луны.

Вместе с тем сроки программы во многом зависят от разработки нового космического корабля для доставки экипажей на поверхность Луны. Этот проект создаётся частной компанией SpaceX, однако его реализация сопровождается техническими сложностями и задержками.

Несмотря на существующие проблемы, программа Artemis остаётся главным шагом человечества к возвращению на Луну впервые со времён миссий Apollo и основой для будущих полётов к Марсу.