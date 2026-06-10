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Первый европеец в программе Artemis и курс на лунную базу: NASA раскрыло состав новой миссии 0 27

Техно
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Команда Artemis
ФОТО: NASA

NASA представило экипаж миссии Artemis III, запуск которой намечен на конец следующего года. Хотя астронавты не будут высаживаться на Луну, им предстоит отработать один из ключевых этапов будущих лунных экспедиций — стыковку космических аппаратов на орбите.

NASA объявило состав экипажа миссии Artemis III, которая станет очередным шагом в реализации масштабной программы по возвращению человека на Луну.

В экипаж вошли астронавты Рэнди Бресник, Фрэнк Рубио и Андре Дуглас, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано. Для последнего участие в миссии станет историческим событием — он станет первым европейцем, задействованным в программе Artemis.

В рамках полёта экипаж не будет совершать посадку на Луну. Основной задачей станет отработка стыковки корабля Orion с двумя лунными посадочными аппаратами на околоземной орбите.

Хотя такая миссия выглядит менее зрелищной, именно подобные испытания считаются необходимым этапом подготовки будущих пилотируемых экспедиций к Луне.

Программа Artemis остаётся одним из крупнейших космических проектов современности. Её долгосрочная цель — не просто высадка людей на поверхность Луны, а создание постоянной инфраструктуры для длительного присутствия человека за пределами Земли. Дополнительный импульс программе придала миссия Artemis II, которая в апреле совершила облёт Луны и установила новый рекорд дальности пилотируемого космического полёта.

Согласно нынешним планам, первая высадка астронавтов в рамках новой лунной программы может состояться уже в 2028 году. До этого на поверхность Луны должны быть доставлены роботизированные аппараты и оборудование для будущей базы.

Для реализации проекта NASA привлекло ряд частных компаний. Они займутся доставкой грузов, созданием роботизированных систем и подготовкой инфраструктуры в районе южного полюса Луны.

На первом этапе предполагается развернуть оборудование и провести исследовательские работы. Затем планируется создание постоянной инфраструктуры, включая системы энергоснабжения. В перспективе база должна превратиться в комплекс, способный обеспечивать длительное проживание астронавтов.

В марте NASA сообщило о намерении направить около 20 миллиардов долларов на реализацию проекта лунной базы и одновременно отказаться от строительства орбитальной станции Gateway вокруг Луны.

Вместе с тем сроки программы во многом зависят от разработки нового космического корабля для доставки экипажей на поверхность Луны. Этот проект создаётся частной компанией SpaceX, однако его реализация сопровождается техническими сложностями и задержками.

Несмотря на существующие проблемы, программа Artemis остаётся главным шагом человечества к возвращению на Луну впервые со времён миссий Apollo и основой для будущих полётов к Марсу.

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#NASA #луна #spacex
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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